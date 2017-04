UOMINI E DONNE/ Vero odio tra Gemma e Tina, inedito retroscena di Maria De Filippi (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: TRA TINA E GEMMA C’È ODIO VERO, LA CONFESSIONE DI MARIA - L’ira funesta di Giorgio Manetti sembra non potersi placare. Ieri pomeriggio, durante l’ultimo appuntamento della settimana con il trono over di Uomini e Donne, il cavaliere toscano ha espresso tutta la sua rabbia scagliandosi contro Gemma Galgani. L’uomo ha accusato l’ex fidanzata di averlo preso in giro anche troppo e, di seguito, l’ha invitata più volte a non rivolgergli più la parola. Il nuovo attacco di Manetti nei confronti di Gemma, non è stato apprezzato dal pubblico della rete e, in più di una occasione si è anche puntato il dito contro Marco Firpo che è rimasto immobile ad ascoltare l’ira funesta dell’affascinante cavaliere. Giorgio ha accusato Gemma di essere falsa e bugiarda e, di contro, la dama si è giustificata affermando di non avere accettato l’invito di Giorgio ad uscire dal programma (a settembre nel 2015) solo perché lei voleva l’amore che lui invece non poteva darle. Il tira e molla televisivo di Gemma e Giorgio, appassiona ormai da anni i telespettatori di Uomini e Donne che, con tanta curiosità, spesso si domandano se le loro dinamiche sono veritiere oppure no. A dare una interessante indicazione in merito, ci ha pensato Maria De Filippi dopo essere stata intervistata per il Fatto Quotidiano.

"Gemma è un fenomeno vero - ha dichiarato Maria De Filippi - Io sono una persona che delega quasi tutto (tranne C’è posta per te) e se c’è una cosa che chi lavora con me ha imparato a fare è andare dietro a ciò che fanno i protagonisti. E con Gemma è successo proprio questo, siamo andati dietro lei, facendole fare quello che voleva. Con Gemma succede quello che succedeva con Scene da un matrimonio di Davide Mengacci: ognuno dà a quello che vede una interpretazione dettata dal proprio contesto sociale", ha spiegato la conduttrice. In ultimo Queen Mary, ha raccontato dell’assoluta veridicità del rapporto tra Gemma e Tina Cipollari compreso il loro conclamato “odio”: "La verità è che non c’è mai stato un gioco delle parti. Tina non la può vedere sul serio. Sono costretta a tagliare pezzi di trasmissione di un quarto d’ora o 20 minuti perché il loro astio arriva a livelli intrasmettibili".

