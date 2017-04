Una vita / Casilda decide di lasciare Acacias 38, anticipazioni spagnole e italiane

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 29 APRILE: CASILDA LASCIA IL QUARTIERE - Una Vita non conoscerà pausa questa settimana e tornerà in onda anche oggi su Canale 5, al termine dell'episodio prefestivo di Beautiful. Si ripartirà dal difficile momento che attraverserà Casilda, rifiutata da tutti nel quartiere anche dopo che la sua innocenza è stata provata. Rosina e Leonor sono state durissime con lei arrivando persino a schiaffeggiarla per avere, a loro avviso, causato la morte di Maximiliano. Per questo la domestica, sconvolta per i recenti avvenimenti e per l'arresto di Martin, deciderà di lasciare Acacias 38 e non darà più notizie di sè. Le sue poche amiche saranno molto preoccupate per lei e non sarà da meno Mauro, convinto che la ragazza possa commettere un colpo di testa. Per questo si rivolgerà a Martin, consigliandogli di lottare per dimostrare la sua innocenza. Convinto che non sia stato lui ad organizzare l'attentato, San Emeterio gli chiederà maggiori dettagli su Calanda che potrebbero evitare la sua condanna a morte. Ma Martin avrà solo un chiodo fisso in mente: preservare Casilda da ogni pericolo!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CELIA AMA ANCORA FELIPE! - Buone notizie giungono per i telespettatori di Una vita, interessati ad una delle coppie presenti fin dalla prima puntata. Si tratta di Celia e Felipe, che in Spagna hanno ottenuto l'annullamento del loro matrimonio decidendo di andare avanti ciascuno per la sua strada. Eppure, anche se Celia è stata la più convinta nel voler porre fine a tale unione, qualcosa è cambiato in lei tanto da averla spinta a non partire per Parigi con Michel. In un colloquio con Trini sarà la stessa Celia a spiegare per quale motivo ha deciso di tirarsi indietro, precisando di non avere mai smesso di amare Felipe. Ciò nonostante preciserà di non avere nessuna intenzione di tornare da lui e di voler proseguire con questa separazione che dura ormai da diverso tempo. Ma cosa farà la simpatica Trini di fronte a questa confessione? Chi la conosce sa bene che difficilmente la moglie di Ramon si tirà indietro e non sarà da meno questa volta: correrà quindi da Felipe dicendogli di non smettere di lottare. Lui ascolterà questi consigli?

© Riproduzione Riservata.