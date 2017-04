Verissimo / Anticipazioni e ospiti puntata 29 aprile 2017: Paola Barale per i suoi 50 anni e per Raz Degan...

Silvia Toffanin e Verissimo (Facebook)

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 29 APRILE 2017: PAOLA BARALE FESTEGGIA I SUOI 50 ANNI NELLO STUDIO DI SILVIA TOFFANIN - Dopo il successo della sua storia d’amore con Raz Degan, Paola Barale tornerà a Verissimo per raccontare al pubblico di Silvia Toffanin tutti gli sviluppi della liaison con il naufrago più amato di sempre. La showgirl, infatti, ha avuto un ruolo fondamentale nell'ultima edizione dell’Isola dei Famosi, dove il suo supporto costante a Raz Degan ha fatto sognare chi ancora spera che fra i due possa esserci del tenero. Oltre a svelare i dettagli inediti del suo rapporto con Degan, Paola Barale raggiungerà il noto rotocalco di Canale 5 per festeggiare con il pubblico un traguardo molto importante, i suoi primi 50 anni, un evento che ha portato la fan page ufficiale del programma ad annunciare, nella giornata di ieri, la sua presenza nel salotto di Silvia Toffanin: “Tanti auguri Paola per i tuoi 50 anni! E domani l'amatissima Paola sarà con noi per festeggiare il suo compleanno!”. Se vi siete persi il post, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente su Facebook.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 29 APRILE 2017: SIMONA VENTURA PRESENTA SELFIE, LE COSE CAMBIANO - Oggi, venerdì 29 aprile, Simona Ventura raggiungerà Verissimo per presentare al Pubblico di Canale 5 il suo “Selfie – Le cose cambiano”, il programma dedicato al makeover che nella scorsa stagione ha ottenuto un ampio consenso da parte del pubblico. La Ventura, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, parlerà di tutte le novità della nuova edizione del suo show, che prenderà il via già a partire dal prossimo maggio. Fra ricordi, vita privata e progetti futuri, Simona Ventura avrà modo di raccontarsi nel corso di una lunga intervista in esclusiva, con la quale ripercorrerà tutta la sua carriera dagli albori fino agli ultimi successi. Nel talk show di Canale 5, inoltre, la conduttrice avrà la possibilità di parlare anche della sua storia d’amore con Gian Gerolamo Carraro, l’uomo a cui è legata dal 2010 e che le ha restituito la serenità dopo il divorzio burrascoso con l’ex calciatore Stefano Bettarini.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 29 APRILE 2017: FRANCESCO RENGA, LA VITA, LA CARRIERA E IL NUOVO DISCO - Francesco Renga sarà ospite oggi a Verissimo, dove avrà modo di presentare al pubblico di Canale 5 il suo nuovo album dal titolo “Scriverò il tuo nome”. Il disco, in uscita ieri, venerdì 28 aprile, anticipa la sua tournée, che prenderà il via il prossimo 5 maggio e vedrà Elodie Di Patrizi in veste di guest star in tutte le tappe. Cinque le serate del suo tour, che porteranno artisti del calibro di Luca Carboni e Giorgio Panariello esibirsi insieme a lui. Francesco Renga, nel corso della lunga intervista che rilascerà a Silvia Toffanin, racconterà dettagli inediti della sua carriera nel mondo della musica, ma parlerà anche della sua vita privata e del rapporto con Ambra Angiolini, alla quale l’artista è stato legato per molti anni prima della separazione nel 2015. La presenza del cantante nel salotto di Canale 5 è stata annunciata ieri sulla fan page ufficiale del programma, dove un breve post ha dato appuntamento a tutti i suoi fan. Se volete visualizzare il messaggio direttamente sui social, potete cliccare qui.

