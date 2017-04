XENYA & RAIMONDO TODARO/ Il pianto della modella per la morte del padre (Finale Ballando con le stelle 2017)

Finale Ballando con le stelle 2017 foto

XENYA-RAIMONDO TODARO, SORPRESA PER LA MODELLA (FINALE BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Xenya, come tutti gli altri semifinalisti di Ballando con le stelle, ha ricevuto una sorpresa durante la nona puntata del programma. Dopo essere scesa in pista con il suo maestro, la top model è stata interrotta dalla conduttrice e si è ritrovata in pista a danzare il boogie con il fratello. I due hanno dimostrato grande abilità e nonostante l'evidente emozione, Xenya ha dato il meglio di sè. La modella non vedeva il consanguineo da ben un anno e ha chiesto al fratello se fosse spaventato oppure no per l'esibizione. La ragazza, troppo agitata, non ha saputo rivolgere troppe domande al fratello e ci ha pensato Raimondo Todaro a smorzare la tensione. Alla fine, il ballo ha avuto successo e ha totalizzato un punteggio di 35 punti. Sicuramente, per Xenya, così lontana da casa, è stato un momento che non dimenticherà tanto facilmente. In Italia, però, ha trovato l'amicizia del suo maestro, con il quale ha trascorso la Pasqua.

XENYA-RAIMONDO TODARO, NON CONVINCONO I GIUDICI (FINALE BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Nel video di presentazione delle prove della nona settimana, Raimondo Todaro ha parlato del sogno di arrivare in finale e ballare il tango in onore del padre di Xenya morto il giorno prima che la ragazza partisse per l'Italia per prendere parte alla trasmissione. La ragazza si è mostrata molto emozionata e ha confessato di sentire sempre il padre accanto al padre, il suo angelo custode. Dopo il video, i due si sono esibiti in un paso doble molto sensuale, in cui la donna ha dato sfoggio di tutta la sua bellezza e del suo miglioramento nel programma del sabato sera. A quanto pare, è stata una scelta di Xenya e Todaro quella di fare il paso doble anche se questo non ha convinto i giudici. Canino ha affermato di essere un fan della modella anche se questa volta non è stata all'altezza di altre coreografie. Il maestro ha difeso Xenia, sopratutto sulla tecnica, mentre l'interpretazione è mancata un po' e non è riuscita ad entrare nel ballo. Selvaggia Lucarelli accusa la modella di mancanza di personalità e di grinta.

XENYA-RAIMONDO TODARO, TENERA AMICIZIA TRA I DUE (FINALE BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Xenya e Raimondo Todaro, durante la partecipazione a Ballando con le stelle, sono diventati molto amici. Il maestro ha anche invitato la modella a prendere parte alle festavità pasquali insieme alla sua famiglia e questo è stato un gesto di grande galanteria. La Belousova ha accettato di buon grado nonostante sia presa da numerosi impegni. La donna sta ottenendo successo sia nello show del sabato sera ma anche in passerella. Infatti, ha sfilato per Guess ed è volata recentemente a Los Angeles al compleanno di Paul Marciano. Raimondo e Xenya hanno dimostrato di tenere molto alla finale e il maestro storico di Ballando con le stelle ha spronato spesso la giovane a tirar fuori il meglio di sè, ad essere determinata. Ormai, i giochi sono fatti e i due proveranno ad alzare la coppa dello show.

© Riproduzione Riservata.