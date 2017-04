5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE/ Su La5 il film con John Corbett (oggi, 3 aprile 2017)

film prima serata

5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 3 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - 5 appuntamenti per farla innamorare, il film in onda su La5 oggi, lunedì 3 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola cinematografica diretta ed interpretata da Nia Vardalos nel 2009 dal titolo originale I Hate Valentine's Day, gli altri membri del cast sono John Corbett, Zoe Kazan, Judah Friedlander e Amir Arison. La coppia di attori protagonisti (Nia Vardalos e John Corbett) ha già lavorato assieme sul set del film Il mio grosso grasso matrimonio greco. Nonostante ciò la pellicola non ha riscosso il successo sperato ed anche la critica ha ammesso che data la regia ed il cast di attori di tutto rispetto, il film 5 appuntamenti per farla innamorare avrebbe potuto certamente presentarsi come più corposo e strutturato meglio. Il film è stato realizzato con un budget abbastanza ridotto di circa tre milioni di dollari. Alla produzione della pellicola comica hanno collaborato ben quattro case di produzione cinematografica ovvero la Blue Star Pictures, la I Hate vday e la My Bench. La IBC finance ha invece svolto un ruolo fondamentale per quanto riguarda il sostegno finanziario del progetto. Per via di un certo numero di scene che contengono riferimenti espliciti al sesso negli Stati Uniti il film è stato vietato a minori di 13 anni. L'incasso totale in America si aggira attorno ai dieci milioni di dollari mentre in Italia, durante il primo fine settimana di proiezione, il film ha incassato circa 320mila euro.

5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 3 APRILE 2017: LA TRAMA - La protagonista della storia è Genevieve una bellissima e solare fiorista di Brooklyn che assieme alla sua coppia di amici gay, Bill e Bob, gestisce in maniera sublime un negozio di fiori. La sua filosofia in merito alle storie sentimentali ruota attorno ai 5 appuntamenti. Secondo Genevieve questa semplice regola permetterebbe di godere a pieno delle avventure amorose senza però correre il rischio di impegnarsi troppo a lungo e soffrire inutilmente per storie che in un modo o nell'altro finirebbero male. Ognuno dei cinque appuntamenti ha delle specifiche caratteristiche. Superato questo confine ogni relazione dovrebbe trasformarsi in una bella amicizia e nulla di più. La donna è talmente convinta della genuinità della sua filosofia di vita che consigli di fare lo stesso anche alle sue amiche. Ben presto la bella Genevieve dovrà certamente rivedere la sua teoria per via di Greg, l'uomo che aprirà un tapas bar proprio accanto al negozio di fiori della donna. Greg è bello, single e soprattutto fatica a comprendere a fondo le donne. La teoria dei 5 appuntamenti verrà accantonata in quanto i due si innamoreranno perdutamente l'uno dell'altra.

© Riproduzione Riservata.