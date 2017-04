AMICI 16 SERALE 2017 / Registrazione: Vittoria eliminata, futuro con i Peparini? (Anticipazioni 8 aprile)

Amici 2017

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS REGISTRAZIONE 8 APRILE: IL POSSIBILE PERCORSO LAVORATIVO DI VITTORIA - Come ben sapete, mentre va in onda un nuovo appuntamento televisivo in prime time, nello stesso studio romano si registrano le nuove dinamiche che vedremo nel corso della prossima puntata. Ecco perché, sabato 8 aprile a partire dalle 21.10 circa, andrà in onda il serale di Amici 2017 giunto al suo terzo appuntamento. Dopo l'eliminazione di due cantanti, Michele per la Squadra Blu di Elisa e Lo Strego per la Squadra Bianca di Morgan, è toccato inevitabilmente ad un ballerino. Dopo la strepitosa performance dello scorso sabato con Ophelia, la giovane Vittoria ha dovuto lasciare la scuola più talentuosa d'Italia. Dopo la sua eliminazione, la giovane è stata accompagnata dietro le quinte da Veronica Peparini, tra le lacrime. Quando è rientrata nello studio, così come riportano le anticipazioni del VicoloDelleNews, tutta la squadra bianca ha chiesto di poterla abbracciare. Anche Maria De Filippi le ha dedicato alcune parole di stima affermando che la giovane allieva è una di quelle ad essersi impegnata di più. Il futuro artistico di Vittoria però, sarà sicuramente roseo ed in tanti pensano già che la ragazza venga presa sotto l'ala protettrice dei Peparini. Insomma, per citare la giudice Ambra Angolini, anche Vittoria sarà costantemente "Peparinata". La ragazza ha perso la sfida scontrarsi con Oliviero, ballerino classico della Squadra Bianca di Marco Castoldi. Per moltissimi, il danzatore nonostante le linee perfette, nasconde una certa freddezza che sicuramente non doveva essere premiata. Vittoria di contro, dopo tutto il percorso scolastico con Alessandra Celentano che ne ha messo in evidenza "difetti" assolutamente trascurabili, ha dato modo di sottolineare tutte le sue doti artistiche ed il suo talento portando avanti un percorso di crescita e maturità oggettivamente notevole. Siamo più che sicuri che di lei sentiremo parlare ancora e, se i Peparini non l’arruolassero nella loro compagnia, potrebbe addirittura prospettarsi un prossimo ruolo come ballerina professionista proprio all’interno del talent show che l’ha lanciata.

