AMORE PENSACI TU / Anticipazioni 3 aprile: “Io (non) ti conosco", Jacopo salva la sua famiglia?

Amore pensaci tu

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI 3 APRILE 2017: LA TRAMA DEL NUOVO EPISODIO - Continuano gli appuntamenti in seconda serata con Amore pensaci tu. La commedia corale con protagonisti Valentina Carnelutti, Giulia Bevilacqua, Fabio Troiano, Emilio Solfrizzi e Giuliana De Sio è stata ripetutamente spostata perché i risultati in termini di ascolti TV, non sono andati sicuramente a suo favore. Per Mediaset, la nuova stagione di Fiction (e progetti similari), ad oggi non ha regalato assolutamente i risultati sperati, portandosi a casa un "flop" dietro l'altro. Il progetto infatti, dopo la prima serata, aveva ricevuto addirittura un momentaneo stop per poi essere ricollocata in seconda serata, ogni lunedì. Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento di stasera, 3 aprile 2017? Scopriamo dove eravamo rimasti e cosa vedremo in onda a breve sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Durante la precedente puntata della prima stagione, i padri sono stati chiamati in causa per figli e famiglie. L'episodio numero 10 dal tiolo "Mi aspetti", ha visto tra gli altri, protagonista Jacopo che, dopo avere ricevuto una nuova proposta dal suo agente, dovrà vedersela con i suoi figli ancora arrabbiati con lui per avere sferrato un pugno a Roberto. Nel frattempo Luigi ha dato un lavoro a Samuel nella speranza che Chiara possa mettere da parte Jacopo. Anna nel frattempo, cerca di allontanare sia Dario che Giorgina. Cosa accadrà stasera? Ecco di seguito le anticipazioni della trama dell'undicesimo appuntamento dal titolo “Io (non) ti conosco". Chiara decide di aiutare Jacopo a riconquistare la fiducia dei suoi bambini, i mancati ingaggi però, lo allontaneranno dal suo piano fino a quando non decide di accettare il lavoro da personal trainer all'interno della palestra di Vanna: riuscirà a rimettere in piedi la sua famiglia? Lo scopriremo solo stasera, lunedì 3 aprile 2017, nella seconda serata di Canale 5.

