APPALOOSA/ Su Rai Movie il film con Viggo Mortensen e Renèe Zellweger (oggi, 3 aprile 2017)

Appaloosa, film seconda serata

APPALOOSA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 3 APRILE 2017: IL CAST - Appaloosa, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 3 aprile 2017 alle ore 23.25. Una pellicola del 2008 di genere western che è stata diretta, sceneggiata e interpretata da Ed Harris. Il noto attore americano, famoso per film come The Truman Show e Apollo 13, ha portato sul grande schermo l'omonimo romanzo di Robert B. Parke del 2005, ed ha lavorato alla sceneggiatura insieme a Robert Knott. Nel cast spiccano anche Viggo Mortensen, Renée Zellweger, Jeremy Irons, Bobby Jauregui e Luce Rains. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

APPALOOSA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 3 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata nel 1882 in una piccola cittadina del New Mexico, Appaloosa. Randall Bragg, un criminale senza scrupoli, dopo aver fatto fuori lo sceriffo e i suoi uomini, ha instaurato il proprio predominio. Stanchi delle continue angherie, un gruppo di cittadini riesce ad assoldare due pistoleri per riportare l'ordine in città. I due mercenari sono Virgin Cole e il suo braccio destro Everett Hitch e accettano ad un'unica condizione, che si faccia rispettare la legge, secondo il loro punto di vista. Il primo scontro tra gli uomini di Bragg e il nuovo sceriffo avviene al saloon, Cole e Hicht riescono a far fuori tre criminali. In città sembra apparentemente tornata la calma fino a quando dalla diligenza scende Allie French, una bella donna che fa subito breccia nel cuore di Cole. Nonostante le buone intenzioni dello sceriffo, Allie si rivela una donna di facili costumi e non esita a fare delle esplicite avance a Hitch, che però non cede. Bragg viene processato per i suoi crimini e lo sceriffo è incaricato di portarlo alla forca. Durante il tragitto in treno due uomini di Bragg, Ring e Mackie Shelton, riescono a liberare il loro capo e impediscono a Cole di sparargli prendendo in ostaggio Allie. I due uomini di legge riescono a rintracciare il gruppo ma scoprono che Allie era d'accordo con uno dei fratelli Shelton per far evadere Bragg. Un attacco degli indiani Apache contro il gruppo di criminali, che si era fermato lungo un ruscello, permette a Cole a al suo vice di riacciuffare Bragg e di consegnarlo allo sceriffo Beauville. Cole e Hitch scoprono troppo tardi che lo sceriffo è un uomo corrotto e nel conflitto a fuoco che ne segue, Bragg riesce a dileguarsi. Passato qualche tempo Bragg torna in città come uomo libero, è riuscito ad ottenere la grazia presidenziale ed è diventato un onesto imprenditore. Cole e Hitch non si fidano di lui ma non hanno prove. Un giorno Hitch scopre che l'uomo ha una tresca con Allie e decide di sfidare a duello Bragg. Hitch lascia il suo distintivo e riesce ad uccidere l'ex criminale con un colpo alla gola. Nel finale Hitch lascia Appaloosa con la speranza che Cole possa finalmente trovare l'amore.

© Riproduzione Riservata.