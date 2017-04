ATTACCO A ROMMEL/ Su Rete 4 il film con Richard Burton (oggi, 3 aprile 2017)

film

ATTACCO A ROMMEL, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 3 APRILE 2017: IL CAST - Attacco a Rommel, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 3 aprile 2017 alle ore 16.40. Una pellicola di genere guerra realizzata nel 1971 negli Stati Uniti d'America per la regia di Henry Hathaway mentre i protagonisti principali sono Richard Burton, John Colicos, Clinton Greyn, Wolfang Preiss e Danielle De Metz. Il film si basa sulla vicenda dell'Operazione Daffodil. In questa operazione 28 navi e 180 bombardieri britannici nel 1942, tentarono un audace colpo di mano, contro i tedeschi e gli italiani, nella base navale di Tobruk. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

ATTACCO A ROMMEL, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 3 APRILE 2017: LA TRAMA - Lastoria narra le vicende del capitano del servizio segreto britannico Alex Foster, interpretato da Richard Burton. Il capitano Foster deve eseguire un importante incarico, distruggere tutte le fortificazioni messe su da Rommel nella città di Tobruk. Queste fortificazioni sono state allestite per fare in modo che le flotte alleate potessero eseguire le operazioni di sbarco con più facilità. Così iniziò il lungo viaggio del capitano Foster. Giunto nel deserto della Libia, decide di liberare alcuni prigionieri e insieme a loro inizia il suo viaggio verso la città di Tobruk. Per fare tutto ciò ruba alcuni mezzi blindati posseduti dai nemici e per cercare di non dare nell'occhio, indossa insieme ai suoi nuovi alleati le divise appartenenti ai tedeschi. In questo modo riesce a superare abilmente i posti di blocco dei nemici e ad arrivare tranquillamente presso il quartier generale della città di Rommel. In questo luogo vi sono in sosta due divisioni di Panzer, fino a quel momento sconosciute all'esercito britannico. Da questo momento in poi inizia la battaglia e il Capitano Foster, insieme ai suoi alleati, decide di appiccare il fuoco su alcuni depositi di carburante. In questo modo riesce a bloccare la marcia dei carri armati e a iniziare l'assalto delle batterie che si trovano nelle costiere italiane. Da questo momento in poi inizia l'Operazione Daffodil.

© Riproduzione Riservata.