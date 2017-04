Alessandra Amoroso si sposa/ Matrimonio con Stefano Settepani in estate? La risposta sorprende tutti!

Alessandra Amoroso si sposa con Stefano Settepani?

Alessandra Amoroso, matrimonio in estate con Stefano Settepani? La verità è un'altra - Alessandra Amoroso vicinissima alle nozze: sarebbero queste le indiscrezioni circolanti sulla vita amorosa della cantante, tra i più noti vincitori di Amici di Maria De Filippi. È proprio nello staff del noto talent che Alessandra ha trovato l'amore, lui infatti è Stefano Settepani, produttore esecutivo di Amici. Intanto continuano ad arrivare news su quelle che sembrano essere imminenti nozze, tanto che sul portale di Radio Italia si legge: "Secondo le ultime indiscrezioni, nonostante le nozze dovrebbero essere celebrate questa estate su una spiaggia in Salento, Alessandra avrebbe già scelto le damigelle d'onore: le due figlie di Stefano, nate da un suo precedente legame. - e ancora si legge - A quanto pare, la cantante è molto legata alle ragazzine e non vede l'ora di condividere con loro questo momento magico che arriva dopo due anni di relazione". Ma non è tutto, perchè secondo Radio Italia alle nozze non mancheranno: "tra amici d’infanzia e vip. Fra i personaggi famosi non dovrebbero mancare Maria De Filippi, Emma Marrone, Gianni Morandi, Annalisa ed Elisa". Peccato però che le parole della Amoroso facciano intendere ben altro. La cantante non solo non conferma le indiscrezioni, anzi, sembra totalmente smentirle: "Ma altro che matrimonio...le uniche prove in questo momento sono solo per l'ARENA DI VERONA!". Parole inequivocabili, che allontanerebbero la possibilità di vederla con l'abito bianco, almeno per ora: che sia davvero questa la verità?

