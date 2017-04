Anticipazioni Il Segreto / Puntata 3 aprile: Hernando cade fra le braccia di Camila, è stato contagiato?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 APRILE: ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Ieri sera, nella prima serata di canale 5, tutti gli appassionati delle trame de Il Segreto hanno avuto modo di assistere a una puntata piena di colpi di scena. Camila, infatti, è riuscita ad avere la meglio sul morbillo e le sue buone condizioni di salute hanno riportato il buonumore a Los Manaltiales, dove tutti si sono stretti attorno a lei. La donna, felice per la nuova consapevolezza raggiunta assieme a suo marito Hernando, ha però dovuto fare i conti con le richieste di Elias, che in maniera sempre più insistente ha cercato di convincerla a lasciare Puente Viejo insieme a lui. La donna, naturalmente, ha rifiutato più e più volte, ma questo non ha frenato il chimico, che non ha perso le speranze di dare il via a una storia d'amore con la sua amata. Dopo Camila, Hernando ha fatto breccia anche nel cuore di Beatriz, che ha ringraziato il suo tutore per le cure riservate alla sua madrina con un tenero bacio. L'uomo, che per una volta non ha nascosto alla piccola di casa i suoi sentimenti, per tutta risposta ha alzato gli occhi al cielo per ingraziare qualcuno di molto importante che lo segue da lassù. Tutto ciò, però, non ha impedito il suo contagio, e nell'ultima parte della puntata Hernando è caduto fra le braccia di Camila. Guai in arrivo per Matias, che è finito nel mirino di Raimundo e Ramiro a causa dei suoi bizzarri atteggiamenti. I due uomini, infatti, credono che ci sia lui dietro agli attentati avvenuti a Puente Viejo, ma al centro dei loro sospetti è finita anche Rafaela, che a quanto pare nasconde un passato molto misterioso. Non se la passa meglio Severo, che ha stretto un'alleanza con Francisca Montenegro per contrastare i ribelli, ma ha deluso i suoi familiari, convinti che l'uomo abbia preso la strada sbagliata. La matrona, infatti, nasconde un nuovo piano e a quanto pare Severo si sta muovendo esattamente come lei aveva previsto. Le anticipazioni per la prossima puntata di domani rivelano che Hernando, dopo aver curato in maniera amorevole sua moglie Camila, comincerà a manifestare i primi sintomi della malattia e Lucas, al suo arrivo a Los Manantiales, non potrà fare altro che confermare l’atroce diagnosi. Dos Casas, infatti, finirà per ammalarsi e purtroppo le premure di Camila non serviranno a granché.

