Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza/ Un bacio al tramonto ci dice che...

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti conferma la relazione con Goffredo Cerza con un romantico bacio al tramonto - Se qualcuno aveva ancora dubbi sul nuovo amore di Aurora Ramazzotti, oggi questi vengono definitivamente spazzati via da uno scatto pubblicato proprio dalla nota figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. "Foto romantica al tramonto=diabete" scrive Aurora, mostrando lo scatto che la vede sfiorare le labbra del suo affascinante fidanzato, Goffredo Cerza. Più di 50 mila i like ad uno scatto davvero romantico, che ha sorpreso e fatto gioire al contempo i fan della figlia di Michelle. Aurora appare davvero felice accanto a Goffredo, che non fa eclatanti dichiarazioni d'amore alla sua bella ma sempre su Instagram, con brevi frasi, palesa il suo sentimento per la Ramazzotti. Aurora e Goffredo sembra infatti stiano insieme da alcuni mesi, visto che il primo incontro pare sia stato alla festa per i 40 anni di Michelle Hunziker. Tra i tanti invitati c'era anche lui, l'affascinante Goffredo, che è riuscito a conquistare il cuore di Aurora che, poco dopo, è partita alla volta di Londra dove ha iniziato a frequentare questo studente e modello di cui pare, ormai, si sia davvero innamorata. Chissà cosa ne penseranno mamma Michelle e papà Eros...

Foto romantica al tramonto=diabete ?? Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 2 Apr 2017 alle ore 07:28 PDT

