Avanti un altro!/ Paolo Bonolis conquista la prima serata con uno speciale vip

Paolo Bonolis Avanti un altro

Avanti un altro arriva in prima serata: colpo di scena di Paolo Bonolis prima del cambio con Caduta Libera - Grande notizia per tutti i fan di Avanti un altro! Lo show del preserale di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, passa in prima serata. È questa l'indiscrezione lanciata in anteprima dal portale Bubinoblog, sul quale si legge: "A breve, come vi comunichiamo in anteprima assoluta, verrà registrata una puntata speciale di Avanti un altro!, il popolare quiz del preserale di Canale 5, destinata alla prima serata (data di messa in onda da definire)". Si tratta di una puntata speciale che verrà registrata nei prossimi giorni e che vedrà protagonisti alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Una serata unica (che verrà seguita anche da altre novità), a quanto pare, durante la quale il ricavato vinto verrà devoluto in beneficenza. Una decisione già presa in passato per "Caduta Libera", il quiz show con le botole condotto da Gerry Scotti, che ha visto infatti più di una serata speciale con volti dello spettacolo. Proprio lo show delle botole riprenderà tra pochissimo: il ritorno di Gerry Scotti e, di consegueza, l'addio ad Avanti un altro è previsto per il prossimo 30 aprile, quindi con una puntata speciale di domenica, per poi rientrare in settimana dai primi di maggio.

