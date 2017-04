BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: RJ impedirà le nozze di Bill e Brooke?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: I FORRESTER CHIEDONO RISPOSTE - Perché Brooke e Ridge hanno deciso di porre fine al loro fidanzamento? Sarà questo il grande interrogativo dei membri delle famiglie Forrester e Logan nelle puntate di Beautiful che andranno in onda la prossima settimana. In esse, infatti, Eric, Rik e compagni saranno molto sorpresi per questa novità, chiedendo una urgente riunione di famiglia. Ma se loro non sospetteranno del possibile flirt tra Ridge e Quinn, non si potrà dire la stessa cosa per Charlie e Pam che non ci metteranno molto ad arrivare a veloci conclusioni. Loro già in passato avevano ipotizzato che potesse esistere un sentimento tra figliastro e matrigna e come altro potrebbero giustificare le fine dei Bridge? La verità sembra farsi sempre più vicina anche se il diretto interessato, il povero Eric che si è cacciato da solo in questo guaio, sarà il primo a non sospettare della verità. Qualcuno lo avviserà prima o poi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 3 APRILE: RJ IMPEDIRA' LE NOZZE DI BROOKE? - Si apre oggi una nuova imperdibile settimana di Beautiful caratterizzata ancora della decisione, non certo condivisa dai familiari, di Quinn ed Eric. E mentre la coppia si preparerà a convolare a giuste nozze, si sentirà profumo di fiori d'arancio anche a villa Logan: Brooke ha infatti accettato di diventare la signora Spencer (e non solo per le quote della Forrester Creations) anche se qualcuno potrebbe avere da ridire a tal proposito. RJ, recentemente rientrato a Los Angeles dopo una lunga assenza, avrà l'impressione che i genitori siano nuovamente molto vicini, come non accadeva da anni. Per questo resterà sconvolto nell'apprendere che le intenzioni della madre in realtà saranno altre ovvero unirsi niente meno che al magnate dell'editoria. Ma sarà possibile accettare tutto questo? RJ metterà le cose in chiaro: in sua presenza la madre non diventerà mai la signora Spencer! Guai in vista per questa coppia?

