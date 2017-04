Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: CONSAPEVOLE DI ESSERE BELLISSIMA? LA RIFLESSIONE DELLA SHOWGIRL FA DISCUTERE I FANS - Belen Rodriguez è sicuramente consapevole di essere bellissima ma per lei essere consapevoli di ciò che si è significa anche altro e ha voluto condividerlo nelle ultime ore con i fans. Sulla sua pagina Facebook la showgirl argentina ha condiviso una parte della definizione di consapevolezza che troviamo su Unaparolaalgiorno.it e l’ha abbinata a una sua bella foto tratta dalla nuova campagna pubblicitaria di Guess che la vede protagonista: “La consapevolezza è una condizione in cui la cognizione di qualcosa si fa interiore, profonda, perfettamente armonizzata col resto della persona, in un uno coerente. ... Chi è consapevole non subisce ma può affrontare e rielaborare. Consapevolezze #newcampaign2017 @marciano @guess @rayanayash”. Parole sagge che però, sulla bocca di Belen, non hanno mancato di far discutere e nei commenti troviamo chi le ha usate contro di lei: “Facile per lei adesso non credo aveva la stessa consapevolezza quando era in Argentina e non se la cacava nessuno !!! Le piace vincere facile!!!”, “Ovviamente leggendo il post si evince che sono veramente parole di Belen... Ahahhahahahahha”, “Ma che ne sai tu di Consapevolezza Ma dai…”. Clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

© Riproduzione Riservata.