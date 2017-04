COCA COLA/ Dall’ingrediente segreto alle strategie di mercato: come mai è il brand numero 1? (Report)

Report, in onda su nella prima serata di Rai 3

COCA COLA, LA "DIVINITÀ" DELLE BEVANDE ZUCCHERATE: QUALI SONO I SUOI SEGRETI? (REPORT, 3 APRILE 2017) - La Coca Cola non è una delle bevande gassate più famose ma è "La" bevanda per eccellenza. Aromatica, zuccherina, può contare su una produzione di quasi 2 miliardi di bottiglie ogni giorno. Come ha ottenuto questo successo così forte? Alla base c'è un segreto, che nel corso delle decadi ha saputo tenere con il fiato sospeso milioni di consumatori. Impossibile conoscere quale sia questo misterioso ingrediente che rende la Coca Cola così buona. Solo la cassaforte in cui è custodita l'antica ricetta, all'interno della sede storica di Atlanta, potrebbe rispondere a questa domanda. Questa sera, lunedì 3 aprile 2017, Report approfondirà questa tematica grazie al servizio di Cladia Di Pasquale, "Dio Coca Cola". Ed a tutti gli effetti è proprio così: è un colosso, quasi una divinità. Ma Report è pronta ad analizzare la ricetta della bevanda zuccherina ed a mostrare il risultato. Già perché la forte presenza di zucchero è uno dei punti che hanno portato il brand a sccontrarsi con le autorità sanitarie.

COCA COLA, LA "DIVINITÀ" DELLE BEVANDE ZUCCHERATE: QUALI SONO I SUOI SEGRETI? (REPORT, 3 APRILE 2017) - In questi giorni la Coca Cola è al centro di numerose inchieste e contestazioni, anche da parte degli stabilimenti italiani. Ne è un esempio quello di Nogara, dove è presente la sede della Coca Cola HBC Italia, uno dei maggiori centri di produzione a livello europeo. Dopo 42 anni di presenza indiscussa sul mercato, il direttore delle HR, Emiliano Maria Cappuccitti, ha rivelato di aver dovuto attivare le procedure per la cassa integrazione, come sottolinea L'Arena. Il motivo? Gli scioperi reiterati da parte di aluni soci lavoratori della cooperativa partner, che ha l'incarico di gestire il reparto logistico. "Ha creat ouna situazione di pericolo tale", sottolinea Cappuccitti, "che per la tutela dei nostri dipendenti è necessario prendere delle decisioni drastiche".

