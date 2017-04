CRISTINA D’AVENA/ Fonda il partito dei Puffi? “Ci sarebbe un mondo di buoni, nonostante Gargamella...”

Cristina D'Avena

CRISTINA D’AVENA FONDA IL PARTITO DEI PUFFI? L’IDEA: “CI SAREBBE UN MONDO DI BUONI, ANCHE SE GARGAMELLA DAREBBE QUALCHE PROBLEMINO” - Cristina D’Avena è tra i doppiatori del nuovo film d’animazione “I Puffi: viaggio nella foresta segreta”, che arriva nelle sale cinematografiche il prossimo 6 aprile. La regina delle sigle dei cartoni animati darà voce alla new entry Mirtilla, una Grande Puffa saggia con molte cose da dire. In un’intervista pubblicata oggi su Il Tempo, la D’Avena racconta di sognare una tv dei bambini più simile a quella di una volta e ammette di aver pensato di fondare il “partito dei Puffi”: “Non sarebbe mica male. Una volta a concerto di fronte a 3500 persone proposi una cosa così buffa. Dissi: ‘Ma se facessimo il partito dei Puffi?’. Ci sarebbe un mondo di buoni. Certo ci sarebbe qualche problemino con Gargamella, ma poi ci vorremmo tutti bene”. La cantante si schiera contro chi fa ascoltare ai bimbi musica da grandi: “Ci sono rapper che fanno canzoni molto simpatiche. Ma quando vedo i bambini cantare ‘Andiamo a comandare’ invece che le sigle dei cartoni, mi accorgo che subiscono una metamorfosi. Con le canzoncine i piccoli saltano e sorridono in maniera diverse. Devono sempre ricordarsi di essere bambini, perché da grandi fanno fatica a tornare piccoli”.

