Cristiano De Andrè picchia la fidanzata?/ "Ho sbagliato a causa di qualche bicchiere di troppo"

Cristiano de Andrè (Instagram)

Cristiano De Andrè e la lite con la fidanzata Ottavia, il cantante si scusa con un lungo messaggio - Cristiano De Andrè rompe il silenzio dopo la spiacevole questione sorta negli ultimi giorni e in cui si parla di "aggressione" alla sua fidanzata, e lo fa con un lungo messaggio pubblico di scuse. Dopo la versione data proprio dalla ragazza, la 21enne Ottavia Pojaghi Bettoni, Cristiano su Facebook scrive: "Mi scuso pubblicamente con i titolari del bar Centrale di Santa Teresa di Gallura, amici miei da più di 30 anni e con tutte le persone presenti e coinvolte nel tafferuglio di venerdì sera 31 marzo nel suddetto bar. Ho sbagliato a reagire come ho fatto, a causa di qualche bicchiere di troppo, che però non rientra più nelle mie consuetudini". Dopo l'iniziale chiarimento, Cristiano De Andrè chiarisce di non avercela affatto con le donne e chiede scusa per aver comunque mancato loro di rispetto, cosa per la quale si vergogna. Poi ecco le scuse alla fidanzata: "Chiedo scusa anche alla mia compagna Ottavia che si è trovata coinvolta senza che io avessi nessuna intenzione di crearle danno. Per il resto esiste un post che lei ha scritto in proposito" (qui trovate il post in questione). Cristiano cerca infine di ricostruire alcuni momenti spiacevoli dell'episodio, per poi concludere ribadendo le sue scuse: "Spero possiate accettare le mie scuse, io amo Santa Teresa e la Sardegna in generale, ho sempre avuto un buon rapporto di stima e affetto con voi abitanti. [...] Mi auguro di poter stringere la mano a chi era presente quella sera e di chiudere in pace questo increscioso episodio. Un caro saluto! Cristiano".

