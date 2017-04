ECCEZIONALE VERAMENTE / Diretta streaming e giudici: chi passerà il turno? (oggi, 3 aprile 2017)

Eccezionale veramente

ECCEZIONALE VERAMENTE, DIRETTA STREAMING, GIUDICI E ANTICIPAZIONI: CHI PASSERÀ IL TURNO? - Stasera dalla 21.10 circa, andrà in onda su La7 una nuova puntata di Eccezionale Veramente. Il programma condotto da Francesco Facchinetti, vede in giuria Selvaggia Lucarelli, Paolo Ruffini e Diego Abatantuono. Le prime quattro puntate, hanno visto insieme ai tre giudici ufficiali, anche un quarto giudice d'eccezione; le danze si sono aperte con Alex Zanardi per poi proseguire con Ricky Tognazzi e Simona Izzo, Enzo Iacchetti nella terza puntata e Antonio Catania durante l'ultimo appuntamento andato in onda lo scorso 27 marzo. Nell'attesa di scoprire i prossimi qualificati, durante l'ultima puntata hanno passato il turno: Geoffrey Di Bartolomeo, Stefano Catoni, I Respinti, Ciro Coppola e Flavio Furian, Efisio Sergi, Luca Bisto, Filippo Caccamo, Shany Martin, Luigi Morelli, Andrea Casoni, Leonardo Frattini e Piergiorgio Bianchi e Le Mollette di Molly May. Per quanto riguarda gli ascolti TV invece, dopo un discreto esordio con 429.000 e il 2,15% di share, il programma ha subìto una impennata verso il basso con 338.000 per la seconda puntata, un breve rialzo per la terza con 371.000 utenti ed un nuovo picco in giù lo scorso 27 marzo con 249.000 utenti e share dell'1,14%. Stasera andrà meglio? Staremo a vedere! Nell’attesa, potete cliccate qui per rivedere la quarta puntata in attesa del nuovo appuntamento in onda a breve. Vi ricordiamo inoltre che, la nuova puntata di Eccezionale Veramente in onda oggi, lunedì 3 aprile 2017, potrà anche essere visionata in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale dell'emittente televisiva di Urbano Cairo, cliccate qui per seguirla da Personal Computer oppure tramite dispositivi mobili di ultima generazione.

© Riproduzione Riservata.