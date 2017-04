EMIGRATIS 2/ Anticipazioni 3 aprile 2017: Pio e Amedeo a Lugano e in Germania con Carlo Ancelotti

Emigratis 2

EMIGRATIS 2, ANTICIPAZIONI 3 APRILE 2017: PIO E AMEDEO A LUGANO E IN GERMANIA CON CARLETTO ANCELOTTI - Una nuova avventura di Pio e Amedeo verrà trasmessa stasera su Italia 1 alle 23.20. In questa quarta puntata di Emigratis 2 li vedremo a Lugano. Dopo essere stati arrestati ad Abu Dhabi ed aver scroccato a Mario Balotelli ben 4.000 euro, Pio e Amedeo approdano in terra elvetica in quello che hanno rinominato il “cartone” tedesco. I foggiani saranno ospiti in Svizzera della proiezione di film di autore, durante la quale non mancheranno di infastidire tutti i presenti. Con indosso le maglie di Grosso e Del Piero li vedremo andare a trovare Carletto Ancelotti in Germania. Nella sede del Bayern Monaco, la squadra allenata da Ancelotti, hanno incontrato anche Arjen Robben e Arturo Vidal. Ma ci sono tanti personaggi incontrati dai due foggiani nel corso di questa avventura: da Zvonimir Boban, ex stella del Milan, alla top model russa Irina Shayk passando per la showgirl Claudia Galanti. Pio e Amedeo hanno anche avvistato la cancelliera tedesca Angela Merkel. Ma il grande protagonista di questa quarta puntata resta Carlo Ancelotti ed è a lui che i foggiani dedicano un post sulla loro pagina, pubblicando una foto in cui lo baciano calorosamente sulle guance: “Da Carletto Ancelotti in Germania con la maglia di Grosso e Del Piero.. a ricordare chi comanda #emigratis #lunedì3aprile #italia1 #germania Carlo Ancelotti”. Clicca qui per vedere lo scatto e tutti i commenti.

