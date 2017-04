FABRIZIO FRIZZI / Papà bis: dopo Stella sogna il secondo figlio (Oggi, 3 aprile 2017)

Fabrizio Frizzi

FABRIZIO FRIZZI, VOGLIA DI PATERNITÀ: UN FRATELLINO O SORELLINA PER STELLA (ULTIME NOTIZIE) - Il noto conduttore Fabrizio Frizzi ha di recente manifestato la sua rinnovata voglia di paternità, dopo la nascita di Stella, la bimba di tre anni avuta dall'unione con Carlotta Mantovan. In una intervista per il settimanale Gente, Frizzi è stato protagonista di un servizio fotografico realizzato a Maccarese, sul litorale romano ed ha rinnovato la voglia di diventare nuovamente papà: "Mi piacerebbe dare un fratellino o una sorellina a Stella". Un desiderio che però dovrà combaciare in modo naturale con la volontà di Dio, del destino ed ovviamente di Carlotta, con la quale ha convolato a nozze il 4 ottobre 2014. Nel frattempo Fabrizio Frizzi si gode l'amore della primogenita che il conduttore descrive come "una bambina fortissima, spiritosa, dal carattere molto forte". La bimba avrebbe preso tutto dalla madre, giornalista di SkyTg24, al punto da dichiarare: "Conosce i congiuntivi, si esprime in un italiano che spesso è migliore del mio". Il 59enne, conduttore del quiz show di Rai1, L'Eredità, ha poi reso nel corso dell'intervista anche una descrizione di se stesso e del suo ruolo di padre. Non il classico papà all'antica ma non ha nascosto di sapersi fare comunque rispettare: "Ogni tanto impongo piccoli castighi, ma abbiamo abolito gli scapaccioni". Prima di diventare padre della piccola Stella, Fabrizio Frizzi ha confessato di essersi molto informato sull'argomento paternità, tanto da aver letto molti libri sull’educazione e di essersi messo totalmente alla prova: "Ogni giorno è una prova e una scoperta per lei come per me". Nel suo ruolo di padre ha poi appreso molto anche osservando la moglie, alla quale ha riservato parole d'amore e stima: "Carlotta è una forza della natura per l’entusiasmo e la determinazione che mette in ogni cosa". Nonostante gli impegni lavorativi, la coppia è molto presente nella vita di Stella e, chissà se presto la famiglia si allargherà come sperato dal noto conduttore, con l'arrivo magari di un fratellino.

