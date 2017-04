Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato/ È davvero finita: lei lo ha tradito? Una segnalazione dice...

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato

Uomini e Donne, è davvero finita tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato: spunta l'opzione "tradimento" - È davvero finita tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato. Quello che sembrava uno scherzo, un "pesce d'aprile" è invece realtà e la conferma ultima arriva proprio attraverso le parole dell'ex tronista. Una segnalazione arrivata al Vicolo delle News, svela infatti che in una recente ospitata, Fabio ha risposto alle domande delle tante fan, confermando la fine della storia con Nicole: “Non è un pesce d’Aprile la rottura tra Fabio e Nicole. Poco fa era al centro commerciale peguy Cinquefrondi in Prov. di Reggio Calabria, Fabio era ospite all’inaugurazione del Negozio low design e ci ha fatto capire che non è un pesce d’aprile, dicendoci che non è una bella giornata per lui!” - si legge nella segnalazione. Fabio Colloricchio avrebbe inoltre svelato che è stato lui a lasciare Nicole, cosa che ha sollevato numerosi sospetti verso la Mazzocato, anche perchè l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe anche dichiarato che "certe cose non si possono perdonare".

Storia finita tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato: i fan accusano la ragazza, lei risponde infastidita - Affermazione che ha portato i tantissimi fa della coppia a fiondarsi sul profilo Instagram di Nicole per commentare l'accaduto, cercando di comprendere quali siano le motivazioni di questo addio. Fino a pochi giorni prima, Fabio e Nicole sono infatti apparsi innamoratissimi, anche durante la puntata speciale delle Olimpiadi della tv; oggi invece tutto questo amore sembra scomparso nel nulla. Cosa sarà accaduto di così grave? Ecco che tra i commenti spunta chi ha il coraggio di ipotizzare che Nicole abbia tradito Fabio, cosa che spiegherebbe l'imminente rottura e le parole di Colloricchio durante l'ospitata. Dopo numerosi attacchi, Nicole rompe il silenzio facendo una richiesta ai follower: "Io pregherei te e tutte le persone che accusano senza sapere, di non farlo! Grazie!". Parole secche e che non fanno ben capire se si tratta di una smentita netta alle accuse sorte in queste ultime ore. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.

