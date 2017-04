GABRIEL GARKO E ADUA DEL VESCO / Gossip: l’attore parla dell’ex Eva e dell’attuale, ma niente nozze!

Gabriel Garko e Adua Del Vesco

GABRIEL GARKO E ADUA DEL VESCO, GOSSIP NEWS: L’ATTORE HA PARLATO DELL’ATTUALE COMPAGNA E LA EX EVA GIRMALDI DOPO LE DICHIARAZIONI DI IMMA BATTAGLIA - Gabriel Garko e Adua Del Vesco ormai fanno coppia fissa da qualche tempo. I due bellissimi attori, hanno dimostrato in più di una occasione, il loro grande affiatamento nonostante la sostanziosa differenza d'età. Di recente, il sex symbol de L'Onore e il rispetto è finito nuovamente al centro del gossip per delle dichiarazioni dell'attuale compagna dell'ex fidanzata Eva Grimaldi. Nel corso della 12esima edizione de L'Isola infatti, proprio l'attrice veronese ha avuto modo di fare coming out dopo la sorpresa della produzione: Imma Battaglia in Honduras per una settimana insieme. Successivamente, la leader del movimento LGBT italiano, ha ironizzato sulle sue doti affermando che, secondo Eva è anche meglio di Gabriel Garko. Queste divertenti dichiarazioni però, hanno creato un "vespaio" tra mancate consegne di Tapiri e nuove dichiarazioni. "Non sono scappato davanti alla consegna del Tapiro, me ne sono andato in maniera molto educata", ha confessato l'attore durante una intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Di seguito, l'attore ha precisato di non volere essere disturbato a casa sua: "Abito a Zagarolo, non a Roma. Ho scelto di vivere in quel paese per rimanere tranquillo. Quindi, ovunque ma non a Zagarolo. Potevano beccarmi a Milano, a Roma. Sono disponibile ovunque, ma non a casa mia. Ci vivo e vorrei stare tranquillo". Di seguito, l'affascinante attore ha anche specificato di non essersi assolutamente offeso dalle frasi di Imma Battaglia in quanto, oltre a conoscerla la considera una persona estremamente intelligente: " Se Eva ha trovato una persona che la ama e la soddisfa più di me, io sono contento per lei, perché le voglio molto bene e siamo rimasti ottimi amici". Proprio la Grimaldi, durante L'Isola dei Famosi ha anche avuto modo di dedicare molte parole di stima ad Adua Del Vesco, attuale fidanzata di Garko. A tal proposito, sempre a Verissimo, l'attore ha confessato di essere fidanzato con la giovane da più di un anno: "E’ una persona con cui mi diverto e con cui riesco ad evadere. Nonostante la differenza di età stiamo molto bene insieme. Non mi sposerò mai, ma io porto una fede e anche Adua". Niente matrimonio quindi, ma voglia di paternità: "I bambini mi piacciono molto, ma se devo programmare un figlio non lo farò mai, se capita è ben accetto".

