GLI IMPLACABILI/ Su Rai Movie il film diretto da Raoul Walsh (oggi, 3 aprile 2017)

GLI IMPLACABILI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 3 APRILE 2017: IL CAST - Gli implacabili, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 3 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere western datata 1955 e prodotta negli Stati Uniti D'america dall'importante Twentieth Century Fox Film Corporation. La pellicola che ha visto la programmazione più volte nei piccoli schermi italiani vede la regia del bravo Raoul Walsh, egli si basa su un soggetto che si rifà ad un volume scritto da Heck Allen che aveva l'omonimo titolo. Il film vede come attori principali il grande Clark Gable, affiancato da Jane Russell e da Robert Ryan. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GLI IMPLACABILI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 3 APRILE 2017: LA TRAMA - La stora si basa sulla vita di un ex soldato il capitano Ben Allison (interpretato da Clark Gable), dopo la fine della guerra Americana di secessione vive di espedienti e piccoli furti, e vaga per l'immenso territorio in cerca di una sistemazione, nelle sue scorrerie si fa accompagnare dal fratello Clint (interpretato da Cameron Mitchell). I due fratelli giungono in Montana, dove vengono attratti in affari da Nathan Stark che gli propone di aiutarlo per trasferire una grande mandria in Texas. Durante la transumanza iniziano le avventure dei due, che prima devono affrontare una bufera di neve e poi devono contrastare l'attacco di un gruppo di indiani, essi altresì sconfiggendo gli autoctoni salvano la bella e intraprendente Nellie Turner. Il gruppo passa molte ore in una capanna isolata per proteggersi dalla tormenta, con i due protagonisti che grazie alla promiscuità della situazione si infatuano, infatuazione spezzata dall'intraprrendenza della donna che alla fine del viaggio si accasa con il ben più ricco Nathan Stark. La situazione se da una parte porta lo spettatore all'interno di ironici contrattempi, dall'altro genera una conflittualità latente tra i due uomini che giurano vicendevolmente di vendicarsi. Il viaggio ha infine luogo sotto la responsabilità di Stark, il gruppo deve però contrastare l'attacco di una tribù indiana, attacco che viene respinto dopo una sanguinosa sparatoria. Alla fine dell'avventura Ben deve evitare anche i sotterfugi del proprio "datore" di lavoro, con quest'ultimo che vorrebbe consegnarlo alle autorità allo scopo di conquistare definitivamente il cuore della bella Nellie. Ben riesce a fuggire e ad epilogo della sua avventura trova nel suo carro la donna, con quest'ultima che avendo riflettuto sul carattere spregiudicato di Stark decide di andare a vivere definitivamente con Ben. L'epilogo è romantico con la coppia che va via a cavallo allo scopo di mettere in atto il sogno di acquistare un piccolo ranch e li vivere per sempre.

