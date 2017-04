Gianmarco Valenza e Asia Nuccetelli fidanzati?/ Scoppia il gossip dopo l'avvistamento in un locale di Roma

Asia Nuccetelli

Gianmarco Valenza e Asia Nuccetelli fidanzati? Scoppia il gossip dopo l'avvistamento a Roma - L'ex tronista di Uomini e donne e protagonista di Temptation Island, Gianmarco Valenza, è ormai diventato un vero e proprio prezzemolino sui social e non solo. Da quando è tornato single si parla spesso di lui tanto da essere accostato ad una e l'altra donna. L'ultima, in ordine di arrivo, è Asia Nuccetelli. La bella protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip e figlia di Antonella Mosetti torna a far parlare di sé e questa volta non per via della sua partecipazione ad un programma televisivo ma proprio per la sua particolare amicizia con Gianmarco Valenza. Non è la prima volta che i due sono avvistati insieme e loro stessi hanno postato foto e video sui social ma qualcosa questa volta è diverso. Secondo quanto una fonte ha riportato a Isa e Chia sembra che i due siano stati avvistati al Toy Room di Roma in compagnia di un'intera comitiva. Sempre secondo la testimone, sembra che i due abbiano avuto modo di appartarsi, ballare stretti stretti e baciarsi con passione. Al momento nessuno dei due ha commentato il gossip ma è inutile dire che sia i fan di Uomini e donne che quelli dei due personaggi non hanno fatto altro che parlare di quello che potrebbe essere successo sabato notte. Bocche cucite anche da parte di Asia Nuccetelli che proprio ieri è stata ospite a Domenica Live, come quasi tutte le settimane, e sui social si è limitata a postare le foto del suo look. Ne sapremo di più nelle prossime ore?

