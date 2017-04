HAWAII FIVE-0 6/ Anticipazioni puntata 3 aprile: Chin e Kono in ostaggio di due assassini!

Hawaii Five-0 6, in onda su Rai 2

HAWAII FIVE-0 6, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 3 APRILE 2017: LA SERIE - Ritorna nella seconda serata di Rai 2 di oggi, lunedì 3 aprile 2017, la serie poliziesca Hawaii Five-0 6. Andranno in onda il 13° ed il 14° episodio, dal titolo "Trattieni il respiro" e "Buon San Valentino". Lo show cult di mamma Rai ci ripropone due degli episodi della sesta stagione, in cui rivedremo il cast al completo. A partire da McGarrett, interpretato da Alex O'Loughlin, fino a Lou, dietro cui troviamo il volto di Chi McBride. Il sesto segmento narrativo del format si concentrerà in particolare proprio sulle due figure leader della Five-0, anche se da due punti di vista diversi. In ballo abbiamo ancora infatti la misteriosa morte della madre di McGarrett ed il desiderio del leader della squadra di raggiungere la verità. Questo gli darà modo, come abbiamo già visto, di entrare in contatto con giochi di potere e segreti federali che lo porteranno a compiere anche un omicidio. Ovviamente si tratterà di legittima difesa, ma l'evento sarà molto significativo per il nostro McGarrett. Al suo opposto troviamo il Capitano Lou, che dovrà innanzitutto risolvere una situazione spinosa che lo riguarda da vicino. Uno dei suoi migliori amici è infatti sospettato di aver ucciso la moglie e sarà proprio il Capitano a mostrarsi determinato nello smascherarlo. Tutto questo mentre il resto della squadra sarà ancora impegnata nella caccia a Gabriel, che si rivelerà particolarmente centrale nella settima stagione. Scopriremo infatti sempre di più sul passato del personaggio di Christopher Sean, in attesa di una piccola rivelazione che lo collegherà in modo diretto a Chin, interpretato dall'attore Daniel Dae Kim.



HAWAII FIVE-0 6, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 3 APRILE 2017, EPISODIO 13 "TRATTIENI IL RESPIRO" - Lou raggiunge Chicago per ottenere una confessione dal suo ex partner Clay Maxwell, sempre più convinto che abbia ucciso la moglie. Nel precedente episodio, Clay ha infatti richiesto l'aiuto dell'amico per togliersi dalla rosa dei sospetti, ma il Capitano ha scoperto alcune prove che dimostrano come gli abbia mentito. Nel frattempo, Kono e Chin vengono presi in ostaggio da due uomini armati mentre cercano di vincere una scommessa contro Danny e McGarrett. Il gruppo di criminali sta inoltre cercando di seppellire il corpo di un poliziotto che hanno ucciso qualche ora prima.

HAWAII FIVE-0 6, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 3 APRILE 2017, EPISODIO 14 "SAN VALENTINO" - Lala Cruz viene uccisa e la Five-0 scopre in seguito una connessione fra la vitttima ed una dodnna di nome Nadelie, oltre che con il marito di Lala. Non appena le indagini proseguno, la squadra dovrà far fronte anche ad alcuni eventi sfortunati nel giorno di San Valentino. In seguito gli agenti rintracceranno Michael Foxton, sospettato dell'omicidio di Lala, ma successivamente l'uomo viene colpito da un infarto. Anche se le condizioni di salute di Foxton rimarranno stabili, McGarrett e Danny iniziano a sospettare che le pillole per il cuore che gli ha dato la moglie siano in realtà qualcos'altro. Per riuscire ad incastrare la donna, la squadra dovrà organizzare un inganno ed attirarla in ospedale, fingendo che Lala sia ancora viva. Più tardi, Abby si scuserà con Chin per avergli dato buca proprio il giorno della festa degli innamorati, ma mentirà riferendogli di essere rimasta bloccata a San Francisco. La donna, infatti, si trova con l'auto in cima ad una montagna della periferia di Oahu.

