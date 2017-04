HOUSE OF LIES 4/ Anticipazioni del 3 aprile 2017: Jeannie aspetta un figlio da Marty!

House of Lies 4, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

HOUSE OF LIES 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 3 APRILE 2017: LA SERIE - Sbarca nella seconda serata di Sky Atlantic di oggi, lunedì 3 aprile 2017, la serie Tv House of Lies 4, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi due episodi, dal titolo "Cruda realtà" e "Rivelazioni inaspettate". Siamo ormai arrivati al penultimo capitolo dello show, che ci porterà ancora una volta alla scoperta dei drammi personali e relazionali di tutti i protagonisti. Nel finale precedente, andato in onda lo scorso lunedì, lo show creato da Matthew Carnahan ci ha regalato un nuovo stravolgimento. Come accaduto nel finale della seconda stagione, il protagonista è si è ritrovato senza più un lavoro e un affetto. Per Marty, interpretato da Don Cheadle, è stato un duro colpo scoprire del tradimento di Jeannie, dietro cui troviamo il volto dell'attrice Kristen Bell. E non solo da un punto di vista affettivo, che ancora una volta ha portato la loro storia d'amore a tracimare, ma anche da un punto di vista lavorativo. A compromettere il suo nuovo pod è stata in realtà l'ex moglie Monica, interpretata da Dawn Olivieri. Abbiamo visto quindi Marty incamminarsi nel deserto, alle prese con le dovute riflessioni sul suo futuro. Come abbiamo potuto vedere nel corso di quattro vincenti capitoli del format, Marty non è di sicuro il tipo di uomo da arrendersi così facilmente, ma sarà ancora così? Il quarto segmento narrativo di House of Lies ci presenterà intanto due volti nuovi. Al cast si aggiungeeranno infatti Steven Weber, già conosciuto in Chasing Life e NCIS: New Orleans, e che interpreterà Ray Montinola. Un consulente che cercherà di aiutare il protagonista in una situazione spinosa. Vedremo inoltre Valorie Curry, conosciuta per il suo ruolo di Emma Hill nella serie Tv The Following, e che interpreterà invece Kelsey, una programmatrice particolarmente algida e perentoria. Il cast verrà completato inoltre da Mary Cormack, Alicia Witt, Demetri Martin, Jenny Slate, Fred Melamed e Larenz Tate.

HOUSE OF LIES 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 3 APRILE 2017, EPISODIO 1 "CRUDA REALTÀ" - Dopo essere stato in carcere per un breve periodo, Marty ritorna alla carica per riprendere il suo ruolo nella Kaan e Associati. In realtà lo attende una rivelazione molto più sconvolgente, che lo porterà dritto al cospetto di Jeannie. Le tensioni fra i due, alla luce di quanto successo in precedenza, sono ancora più accese ma come reagirà Marty di fronte alla notizia che la donna aspetta un bambino? A questo si aggiunge il fatto che Jeannie ha rivisto di recente una vecchia fiamma, Edwin. Marty sarà quindi costretto a prendere una decisione importante e riferirà in seguito alla donna che ama che non potranno più lavorare insieme. Quanto è successo fra loro in passato potrebbe compromettere infatti la loro collaborazione in azienda. Intanto, la squadra parteciperà ad un funerale solo nella speranza di firmare il contratto con un nuovo cliente.

HOUSE OF LIES 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 3 APRILE 2017, EPISODIO 2 "RIVELAZIONI INASPETTATE" - La squadra continua a lottare per rimanere a galla, soprattutto perché la reputazione della Kaan e Associati è stata compromessa dall'interesse dei federali. Con un lungo flashback scopriamo inoltre che cosa è accaduto a Marty durante la sua esperienza in carcere. Lo vedremo alle prese con diverse problematiche, ma anche la squadra non se la passerà di certo bene in sua assenza. I ragazzi cercheranno infatti di lavorare su più fronti per ottenere un contratto con un nuovo cliente, piuttosto importante per via della sua grande disponibilità economica. Tra l'altro si tratta di un compagno di cella di Marty, un giovane CEO di un'azienda produttrice di auto elettriche. Nel presente, Marty verrà sconvolto da un nuovo annuncio di Jeannie. L'ex fiamma, infatti, farà marcia indietro rispetto a quanto detto in precedenza: il bambino che sta aspettando è suo.

