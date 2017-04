IL COMMISSARIO MONTALBANO / Anticipazioni puntata 3 aprile: il misterioso tatuaggio della farfalla…

Il Commissario Montalbano

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI 3 APRILE 2017: LE ALI DELLA SFINGE, LA TRAMA - E' tutto pronto per il nuovo appuntamento televisivo con "Il Commissario Montalbano", la fiction tv di enorme successo in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dalle 21.25 circa: cosa accadrà durante la puntata che si aprirà stasera, 3 aprile 2017? Scopriamo a seguire la trama inedita dell'episodio così come tutte le ultime anticipazioni e news sul Commissario più amato della televisione italiana nato dalla penna arguta di Andrea Camilleri. Luca Zingaretti, il famoso "Montalbano sono" della TV, nonostante il grandioso successo pare proprio avere bisogno di una imminente pausa. Ecco perché, l'attore romano di 56 anni, ha deciso di ritirarsi per un anno per stare vicino alla moglie Luisa Ranieri e le sue figlie. “Vorrei godermi le bambine – ha affermato al settimanale Intimità – e non perché reclamano il papà: lo faccio per egoismo. Emma ha 5 anni e mezzo, Bianca uno e mezzo, sono più le gioie che loro danno a me che non l’inverso”. Di seguito, l'attore ha affermato di essere molto affettuoso anche se i paletti sono necessari per l'educazione e la rassicurazione: "Il mio metodo è: i no sono no, i sì sono sì, i forse possono diventare dei no o dei sì. Così, i bambini apprendono anche a metabolizzare le frustrazioni". Nel frattempo però, gli estimatori de Il Commissario Montalbano, questa sera lo ritroveranno nuovamente in pista su Rai 1, ecco a seguire le anticipazioni sulla trama. L'episodio che andrà in onda oggi, lunedì 3 aprile 2017, s'intitola "Le ali della sfinge" per la regia di Alberto Sironi. Oltre a Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzoffa, Angelo Russo, Davide Lo Verde e Marcello Perracchio, troveremo in questa puntata anche lsabell Sollman, Roberto Nobile, Giorgio Bongiovanni e Maurizio Donadoni. Quale la trama del nuovo appuntamento televisivo? Non è un buon momento per il Commissario: continuano i litigi con Livia. Montalbano corre in una discarica dove è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna con una misteriosa farfalla tatuata sulla spalla sinistra. Il tatuaggio verrà ritrovato anche su altre ragazze dell'est Europa salvate dalla prostituzione grazie ad una associazione cattolica. Il Commissario Montalbano si lascerà prendere dall'indagine mettendo da parte la relazione con Livia...

