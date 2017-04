IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 3 aprile 2017)

Il ricco, il povero e il maggiordomo, film prima serata

IL RICCO IL POVERO E IL MAGGIORDOMO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 3 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Il ricco, il povero e il maggiordomo, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 3 aprile 2017 alle ore 21.10. Una serata dedicata alla comicità in salsa italiana con la penultima pellicola che fino ad ora ha visto protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo e che qui figurano anche come co-registi assieme a Morgan Bertacca. Arrivata nelle sale cinematografiche a Natale 2014 e oramai al secondo passaggio sul piccolo schermo, "Il ricco, il povero e il maggiordomo" si inserisce in quel nuovo filone della commedia all'italiana che il noto trio comico ha rinnovato due decenni fa, aprendo la strada negli anni successivi allo sbarco al cinema di cabarettisti e showman. Oltre ad Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti (i quali interpretano se stessi), il cast assemblato da Morgan Bertacca annovera alcune vecchie conoscenze delle loro precedenti produzioni e altri attori di spicco quali Giuliana Lojodice (nei panni di Calcedonia), Francesca Neri (Assia) e Massimo Popolizio (padre Amerigo).

IL RICCO IL POVERO E IL MAGGIORDOMO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 3 APRILE 2017: LA TRAMA - Ambientate nell'immaginario stato del Burgundy, le vicende del film focalizzano la propria attenzione su uno strampalato terzetto di protagonisti, Giacomo, ovvero un intermediario arricchitosi grazie a degli investimenti nel Paese africano, Giovanni, il suo maggiordomo nonché guardia personale, e infine Aldo, un venditore ambulante in cerca di fortuna. I loro destini si intersecano quando Giovanni investe Aldo con l'auto di Giacomo, alla presenza di quest'ultimo si decide di riconoscere una somma ad Aldo affinché non sporga denuncia. Tuttavia, prima Giacomo viene meno ai patti e concede ad Aldo solo una cifra inferiore, poi l'intermediario viene a sapere di un colpo di stato verificatosi proprio nel Burgundy, a causa del conseguente default finanziario finisce sul lastrico, perdendo tutto il denaro e anche i soldi che Giovanni gli aveva affidato. Giacomo e il suo maggiordomo diventano così degli "homeless" anche se la direttrice della banca alla quale hanno proposto un nuovo finanziamento, Assia, lascia intravedere una possibilità di riscatto. Nei giorni successivi troveranno accoglienza presso la casa di Calcedonia, madre di Aldo, e faranno anche la conoscenza di padre Amerigo che dirige un oratorio la cui squadra di calcio è allenata proprio da Aldo. Ritrovata l'armonia, i tre architettano un piano che vedrà Aldo figurare nei panni di un petroliere azero al fine di convincere Assia che l'affare proposto presenta delle solide garanzie economiche. Ma la commedia degli equivoci che ne seguirà scombina i loro piani...

