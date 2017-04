Isola dei Famosi 2017 / Ed.12, news: Raz Degan mette alla prova i suoi compagni (oggi, 3 aprile)

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI, ED.12 NEWS: RAZ DEGAN METTE ALLA PROVA I SUOI COMPAGNI - Per i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2017 si apre una nuova settimana , che porterà all’eliminazione di uno dei due nominati: Giulio Base e Raz Degan. Colui che, in seguito al verdetto, riuscirà a restare in gioco, si unirà ai quattro semifinalisti di questa edizione, che fra poche settimane si contenderanno la finale. Chi avrà la meglio? In attesa di scoprirlo, sull’isola dell’Homo Sapiens non mancano i cattivi umori, soprattutto a causa di Raz Degan, che messa da parte l’indifferenza delle ultime settimane, si è unito al gruppo per indossare una veste assai insolita: quella del tentatore. Il concorrente, infatti, ha offerto a Giulio Base del pesce, ma gli ha chiesto di prendere una decisione: mangiarlo insieme a lui, escludendo gli altri naufraghi, o rinunciare al banchetto. “Se sarà sincero mangerà il pesce, se sarà falso starà con loro perché ha paura”, ha detto infatti l’israeliano rivolgendosi alle telecamere. Base, dopo aver riflettuto sulla proposta del “giocatore”, ha declinato l’invito, seguendo al linea di gioco portata avanti fino a questo punto. Intanto, alcuni strani movimenti sull’Isola dei primitivi, hanno incuriosito gli evoluti, che hanno ipotizzato la presenza dell’ex naufrago Moreno sulla spiaggia. “Io mi sto chiedendo, non capisco come rientra in gioco quello che sta là. Quando e come”. A rispondere alla sua domanda, Nancy, che ha ipotizzato un rientro in occasione dell’ultima puntata. Per visualizzare il filmato, potete cliccare qui.

