Kikò Nalli / Il marito di Tina Cipollari dice addio a Detto Fatto con tanto di accuse al veleno!

Kikò Nalli (Instagram)

Kikò Nalli, il marito di Tina Cipollari e noto hairstylist dice addio a Detto Fatto: ecco perchè - Kikò Nalli, noto hairstylist e marito dell'opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, lascia Detto Fatto. Con un video, pubblicato sui propri social ufficiali, Kikò ha infatti annunciato l'addio definitivo alla trasmissione di Rai2 condotto da Caterina Balivo. "Dichiaro pubblicamente che da questo preciso istante non faccio più parte della trasmissione Detto Fatto. Ma presto vi comunicherò delle belle novità. Vi ringrazio di cuore di avermi seguito in tanti ci vediamo presto. Più di qualcuno sarà felice… ma io di più". Non è una scelta affrettata, spiega però Chicco, che parla anzi di una decisione presa dopo una lunga riflessione. Svela inoltre le motivazioni di questo addio: "Non mi ha mandato via nessuno. Io ho deciso di andare via. - annuncia, aggiungendo ciò che sembra aver fatto traboccare il vaso, facendogli decidere di lasciare il programma - Ci sono delle cose che non mi sono piaciute. Mi hanno chiamato per informarvi che la mia puntata slittava per la sesta volta. Non mi è piaciuta perché io con voi (rivolto ai fan) ho degli impegni che ci tengo a rispettare. Da questo momento in poi mi voglio dedicare ad altri progetti. Sto valutando". L'hairstylist pare quindi non abbia mandato giù questo comportamento della redazione dello show di RaiDue, cosa che lo ha portato a fare questa drastica scelta. Non manca anche una frecciatina finale del marito della Cipollari, che infatti accompagna il video di spiegazioni a questo messaggio: "Solo 3 persone del programma hanno messo mi piace sul mio video loro sono persone come me senza tappi in bocca!".

