LA BATTAGLIA DEI TRE REGNI/ Su Rai 4 il film diretto da John Woo (oggi, 3 aprile 2017)

LA BATTAGLIA DEI TRE REGNI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 3 APRILE 2017: IL CAST - La battaglia dei tre regni, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 3 aprile 2017 alle ore 22.35. Una pellicola cinese del 2008 conosciuta anche con il titolo di Red Cliff, di genere epico-storica è stata diretta e sceneggiata da John Woo, che ha voluto portare sul grande schermo gli eventi che segnarono la fine della Dinastia Han e la Battaglia di Chibi. Il soggetto si basa su un romanzo storico scritto da Luo Guanzhong. Gli attori principali presenti nel cast sono Tony Leung, Takeshi Kaneshiro, Zhang Fengyi, Chang Chen, Zhao Wei, Hu Jun e Lin Chi-ling. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA BATTAGLIA DEI TRE REGNI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 3 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film inizia nell'estate del 208, il cancelliere Cao Cao convince l'imperatore Han a muovere guerra contro i regni di Shu e Wu, per unificare sotto il suo potere l'intero regno. L'obiettivo del primo ministro è quello di salire lui stesso sul trono e per questo non esita ed essere crudele e sanguinario sul campo di battaglia. Dopo aver conquistato rapidamente la provincia di Jing, l'esercito di Cao Cao trova diversi ostacoli durante la battaglia di Changba, dovuti al grande coraggio dei alcuni guerrieri di Lui Bei, cui viene sterminata la famiglia, fatta eccezione del figlio più piccolo, salvato da Zhao Yun. Il consigliere di Lui Bei, Zhuge Liang, riesce ad arrivare nel regno di Sun Quan e si allea con l'imperatore. L'esercito dei regni del sud è meno numeroso rispetto a quello di Cao Cao ma la battaglia navale volge a loro favore grazie alle condizioni climatiche e alla conoscenza del territorio. Nonostante l'esito positivo Zhuge Liang decide di spedire una spia nel campo di Cao Cao, Sun Shangxiang. Il coraggioso guerriero riesce a scoprire i piani del tiranno ma nel suo campo, dopo la prima sconfitta si è diffusa la peste, che ha decimato molti uomini. Cao Cao decide di sfruttare a suo vantaggio la pestilenza e grazie ad uno stratagemma riesce a infestare l'accampamento nemico. L'alleanza tra i regni Shu e Wu ha una battuta d'arresto ma ancora una volta le idee di Zhuge Liang si rivelano lungimiranti e si prepara a sferrare il colpo di grazia alla flotta di Cao Cao, sfruttando le correnti e i venti della scogliera. L'esercito di Sun Quan si muove via mare contro il nemico mentre quello di Lui Bei, via terra. Grazie all'enorme quantità di frecce costruite i due eserciti riescono a incendiare le navi e a distruggere la flotta di Cao Cao. Il ministro non può fare altro che battere in ritirata nel suo accampamento, i suoi tentativi di ricattare il nemico si rivelano vani e alla fine è costretto alla resa in quella che passerà alla storia come la Battaglia di Chibi.

