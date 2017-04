LORY DEL SANTO MAMMA A 60 ANNI?/ Le vorrebbe ma la suocera accusa: “È una pazzia contronatura”

Marco Cucolo e Lory Del Santo (Foto LaPresse)

LORY DEL SANTO MAMMA A 60 ANNI? TENTA LA FECONDAZIONE ASSISTITA MA LA SUOCERA ACCUSA: “È UNA PAZZIA CONTRONATURA” - Dopo l’annuncio di Lory Del Santo che vorrebbe diventare mamma del suo terzo figlio alla vigilia dei sessant’anni ricorrendo alla fecondazione assistita, interviene sulla questione Lina Cucolo, suocera della showgirl e madre del compagno di lei, il giovane Marco. La Cucolo è fermamente contraria e sulle pagine del settimanale Nuovo si esprime così: “Lory ha giù due figli grandi e forse il desiderio di genitorialità potrebbe essere più di mio figlio che suo. Lui ha sempre accarezzato il sogno di diventare padre perché come ragazzo del Sud è sempre stato legato alla famiglia. Penso che l'idea di procreare sia sempre stata tra gli obiettivi di Marco come naturale coronamento di una storia d'amore. Per quanto mi riguarda, non sono mai entrata nelle scelte di vita di mio figlio, però questa mi sembra una pazzia: bisgona essere consapevoli che un bambino ha bisogno di genitori attivi e presenti. Non è un giocattolo”. Per la suocera della soubrette si tratta di qualcosa contronatura: “Anche se un figlio è sempre un regalo, in questo caso mi sembrerebbe un dono contronatura. E non credo che Marco e Lory abbaiano bisogno di un bambino per completare una storia d'amore già bella e importante. In fondo, ci sono coppie felicissime senza figli e Marco sapeva a cosa sarebbe potuto andare incontro andando con una donna più grande”.

LORY DEL SANTO MAMMA A 60 ANNI? GIÀ QUATTRO TENTATIVI CON LA FECONDAZIONE ASSISTITA PER AVERE UN FIGLIO DAL GIOVANE MARCO CUCOLO - Nonostante la contrarietà della suocera, la 59enne Lory Del Santo ha fatto quattro tentativi con la fecondazione assistita per rimanere incinta, come ha spiegato qualche settimana fa sulle pagine della rivista Grazia: “Quest’anno compirò 59 anni e voglio diventare di nuovo mamma. Ho già due figli grandi, Devin Sardi, 24 anni, e Loren Del Santo, 17, che amo moltissimo. Da anni, però, desidero con tutto il cuore una femminuccia. E nessuno mi può dire che sono troppo vecchia per averla. Ci avevo già provato qualche anno fa, rientrata dall’Isola dei famosi. Ho provato quattro volte a fare la fecondazione assistita. Avevo un compagno che era ben felice di aiutarmi, ma purtroppo non è andata bene. In seguito, avrei voluto poter adottare una bambina anche da single, come hanno fatto dive come Sharon Stone e Madonna, ma in Italia non si può”. La coppia si è rivolta a una clinica di Barcellona per realizzare il desiderio di Lory, che sarebbe pronta anche a ricorrere all’ovodonazione qualora scoprisse di non avere più ovulo suoi: “Siamo già stati in una clinica a Barcellona, ho fatto tutti gli esami e mi hanno detto che potrei avere ancora ovuli miei, segno che sono ancora giovane dentro. Ma se anche non ne avessi più, potrei ricorrere a una ovodonazione”. La Del Santo ha anche denunciagto di essere stata aggredita sui social per il suo desiderio di maternità che va oltre la sua età anagrafica: “La cosa più carina che hanno scritto su di me e Marco è che tra i due, almeno il padre ha 25 anni e, se io sarò troppo vecchia per occuparmi di mia figlia, ci sarebbe sempre lui. Ma che cosa significa?”.

© Riproduzione Riservata.