LUIGI MAGNI/ La serata in ricordo del regista e scrittore scomparso

Foto Debora-Tofanacchio

Siamo andati lo scorso Mercoledì alla serata organizzata da Stefano Reali al Teatro Golden, in memoria di Luigi Magni.

Un susseguirsi di commozione, verità e cultura che hanno riempito il Teatro di un'atmosfera magica, quasi surreale.

Chi ha osservato, studiato o conosciuto Magni non può che aver pensato a quanta purezza ci fosse in una serata in cui erano tutti lì per inchinarsi al suo talento.

Reali, voce narrante è stato magistrale nella scrittura, e nell'interpretazione coinvolgente.

Accompagnato da una band di altissimo livello e dalla cantante Nadia Natali, effimera nella sua eleganza e nel suo talento, Giovanni Bocci voce calda , accogliente e impeccabile.

Ad onorare Magni c'erani Luca Barbarossa , Massimo Wertmuller , Alberto Simone, Edoardo Sala , Donatella Pandimiglio e moltissimi altri che con eleganza e stile hanno fatto si che un uomo come Gigi Magni fosse ricordato esattamente nel modo in cui lui avrebbe voluto: CON AMORE..

Lo abbiamo immaginato in prima fila ad applaudire insieme a tutti noi...

