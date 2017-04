Mara Venier/ Foto, il "mistero della gamba": la soluzione è Photoshop?

Mara Venier (Instagram)

Mara Venier, scoppia il "mistero della gamba": il ritocco alla foto della conduttrice finisce male - Strano, così strano che lei stessa riguardandosi stenta a crederci e decide di pubblicare comunque la foto su Instagram lanciando un vero e proprio mistero: quello della gamba! È Mara Venier la protagonista di questo scatto che tanto sta facendo discutere ma sulla quale la conduttrice ironizza, pubblicandolo senza problemi sul proprio profilo Instagram. Nella foto ciò che salta all'occhio è la gamba sinistra della nota conduttrice che appare deformata in modo innaturale, tando da destare sorpresa e sollevare la curiosità dei follower. Affascinante e abbranzata, con un bellissimo paesaggio marino alle spalle, Mara Venier scherza infatti su questo scatto fatto per un brand di moda, nel quale la gamba sinistra, così deformata, pare essere il frutto di un uso improprio di Photoshop. Non è chiaro se sia stato fatto o meno di proposito, giusto per scatenare un pò di ilarità e curiosità nei fan di Istagram, fatto sta che la Venier ha sollevato un vero polverone sul web, che ora si interroga sul perchè di questa foto, che alla fine pare aver un significato puramente scherzoso.

Buona domenica ....??????il mistero della gamba ??????????#maravenierperluisaviola Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 2 Apr 2017 alle ore 09:35 PDT

