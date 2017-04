Mario Serpa tronista /Uomini e donne lo vedrà protagonista? Ecco la sua risposta (oggi, 3 aprile)

Uomini e donne, Mario Serpa

MARIO SERPA TRONISTA? UOMINI E DONNE DESTINATO A RIMANERE ORFANO DEL CORTEGGIATORE - Fine settimana movimentato per i fan di Uomini e donne e dei Clario perchè se da una parte abbiamo avuto Claudio Sona ospite a Verissimo, dall'altra abbiamo avuto Mario Serpa in giro per locali tra un evento e l'altro. Le dichiarazioni sulla loro storia e il loro futuro non sono mancate e mentre l'ex tronista ha incuriosito tutti annunciando la lavorazione di tre progetti che lo vedono protagonista, il corteggiatore non ha parlato molto di quello che ha dichiarato il suo ex. Claudio Sona è sembrato disponibile ad un ritorno di fiamma soprattutto se Mario dismostrerà qualcosa di diverso da quello che ha mostrato fino a questo momento, lo farà? Mario è quello che abbiamo conosciuto: il corteggiatore acqua e sapone, combattente e dolce riuscirà davvero ad essere qualcosa di diverso? Siamo sicuri di no. Se da una parte Mario potrebbe non tornare da Claudio Sona, dall'altro non sarà sul trono a Settembre. Secondo quanto lui stesso ha dichiarato in un locale questo fine settimana sembra che questa non sia proprio un'opzione. Una fan ha riportato questa piccola dichiarazione al sito newsued.com rivelando che ad un ipotetico trono a settembre Mario direbbe di no: "ho già fatto la mia esperienza". Questo significa che siamo destinati a dimenticarlo come è successo ad altro tronisti e corteggiatori prima di Claudio e Mario?

