Oroscopo Paolo Fox, au LatteMiele le previsioni di oggi 3 aprile 2917: Ariete,, Leone e gli altri segni

OROSCOPO 2017, PAOLO FOX: PREVISIONI DEL 3 APRILE PER ARIETE, GEMELLI, PESCI, LEONE E GLI ALTRI SEGNI - Che cosa prevedono le stelle per oggi, lunedì 3 aprile? A risponderci sarà l'Oroscopo 2017 grazie alle previsioni di Paolo Fox, uno dei maggiori esperti in materia di Zodiaco. Il celebre astrologo ci rivela tramite i microfoni di Latte e Miele quali saranno i prossimi sviluppi per tutti i segni, che in alcuni casi parleranno d'amore, in altri invece comporteranno novità sul lavoro. E questo sia in senso positivo che negativo, dato che le stelle non potranno ovviamente avere un occhio di riguardo verso l'intero Zodiaco. Vediamo di seguito il dettaglio delle previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox: ARIETE - Sono giornate di forti tensioni per i nati del segno. L'Ariete verrà infatti messo alla prova, ma è un combattente. In questi giorni è un po' turbato per avere affrontato delle sfide, delle competizioni con altre persone, mentre dal punto di vista sentimentale dovrà anche dar retta alle emozioni degli altri. Meglio non perdere tempo con chi non lo merita o con le relazioni inutili. TORO - Per i Toro si apre una settimana molto interessante, anche se i conti andranno messi in ordine. Qualcuno ha infatti investito dei soldi per una casa o per un negozio ed ora si ritrova in difficoltà. Le prossime settimane regaleranno comunque delle sorprese: c'è qualcosa da fare in più per se stessi e per gli altri. L'amore ha bisogno invece di più energia, ma anche in questo campo sono in arrivo delle sorprese. Per molti single che non si chiudono in casa ci saranno infatti novità entro giugno. GEMELLI - I nati del segno possono contare su un Giove è favorevole, ma Saturno si trova in opposizione. I nati del segno potranno anche gestire delle situazioni di tipo legale con più attenzione e successo rispetto al passato. L'amore è un po' più protetto e tutte le relazioni che nascono o proseguono possono contare sul favore delle stelle. CANCRO - Il Cancro in questi giorni è particolarmente infastidito da un'attività o da un lavoro che potrebbe concludersi o cambiare entro 2 o 3 mesi. Purtroppo a volte sente la necessità di parlare, ma deve stare attento poi a non pentirsi di ciò che ha detto. Anche l'amore è in balia dei venti e quindi i pensieri vanno limitati. Deve verificare conti e questioni legali perché qualcuno potrebbe metterlo in imbarazzo. LEONE - In questa giornata il Leone sentirà una grande forza e deve sfruttare questa energia fino a settembre per mettere in ordine alcuni rapporti. L'amore in questi giorni è molto importante ma soprattutto desiderato. Questo non vuol dire comunque che chi si metterà in gioco si accontenterà di ciò che verrà. Chi vuole risposarsi deve capire se vuole davvero tutto ciò o è solo una passione passeggera. In particolare i nati del segno potrebbero vivere una forte attrazione per una persona dei Gemelli o dell'Ariete. VERGINE - Per la Vergine già dal mese scorso ci sono risposte in più. Venerdì può esserci un contatto interessante, emozioni in corso anche importanti. Per l'amore questa sera non conviene esagerare con i toni e sconfinare nella polemica. Le coppie più forti dovranno raccocgliere le energie per superare alcuni problemi, mentre chi è in crisi fa i conti grazie ad un avvocato. Nuovi incontri interessanti ma non decisivi, almeno per ora. BILANCIA - La Bilancia oggi e domani deve avere la massima attenzione alle parole che usa e nei rapporti con gli altri. Bene da mercoledì, ma la stanchezza si farà sentire. Anche in amore ci sono delle falicitazioni rispetto al passato, ma questo non vuol dire che andrà tutto a meraviglia. Qualcuno potrebbe infatti riversare i problemi di lavoro nella coppia. In generale, la Bilancia sta lottando per ottenere un po' di tranquillità, ma deve parlare se vuole risolvere la questione. SCORPIONE - Per lo Scorpione è un lunedì a rallentatore. Alcuni nati del segno non sono tranquilli e dovranno cercare di gestire le cose con più serenità, anche se questo non è facile. Tra oggi e domani dovrà risolvere un piccolo problema perché tra mercoledì e giovedì ci sarà un po' di nervosismo. Bisogna agire con cautela, ma il cielo si presenta migliore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. SAGITTARIO - Il Sagittario apre la settimana in modo tonico. Le cose però non accadono da sole, bisogna sempre fare i conti con la propria preparazione. Se si ha un progeto va fatto partire ora. Chi è in coppia può approfondire un legame, gli amori nati di recente sono importanti. Chi ama un Sagittario deve tenere sempre presente che più si lascia andare più sarà fedele. CAPRICORNO - Il Capricorno inizia questa settimana con qualche dubbio. Deve valutare le situazioni buone da portare avanti, ma questo è un punto in cui i nati del segno sono vincenti. Dal punto di vista zodiacale, il Capricorno è infatti manager di se stesso ed economo. Chi vuole mettersi in proprio e lavorare meglio sta cercando di migliorare, ma i progetti potreebero prendere corpo solo a fine anno. In amore c'è qualcosa di strano, deve fare attenzione se vive una relazione in crisi. I nuovi rapporti andranno invece collaudati. ACQUARIO - L'Acquario è un segno sotto pressione a livello mentale. C'è chi prospetta di cambiare casa amore e lavoro. Attenzione ai fastidi psicosomatici, andrà operata una scelta sul lavoro. Qualcuno ha progetti su cambiamenti di casa o lavoo e chi si + sposato di recente inizia ad avere alcuni dubbi. PESCI - I Pesci hanno una grande carica di vitalità che continua. È normale se ha un po' di pigrizia. Giornata nel complesso interessante anche per i nuovi progetti. Le storie che nascono ora possono decollare a giugno, uno dei mesi più importanti per i sentimenti, così come lo sarà anche la fine dell'anno.

