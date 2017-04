Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 3 aprile: dalla cronaca al gossip, di cosa si parlerà oggi?

pomeriggio 5

POMERIGGIO 5, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 3 APRILE: Pomeriggio 5 torna anche oggi, 3 aprile, con una nuova puntata, la prima della settimana, e lo fa dopo una domenica davvero turbolenta. Barbara D'Urso ha avuto il suo bel da fare ieri con una lite fuori programma così imprevista che Barbara D'Urso è corsa subito ai ripari scusandosi. Protagonisti della rissa sono stati il giornalista Filippo Facci, ultimamente molto presente nel salotto della D'Urso per via delle sue dichiarazioni su Napoli e i napoletani, e l'avvocato e manager di Cicciolina, Luca Di Carlo, seduto tra le prime file nel pubblico. Neanche la pubblicità ha placato gli animi visto che al ritorno è successo nuovamente di tutto e oggi la lite potrbbe diventare oggetto di discussioni e commenti anche a Pomeriggio 5 dove ampio spazio, come sempre, sarà dato alla cronaca a cominciare dalle novità sul caso di Antonella Lettieri. Spazio anche all'attualità e ai problemi quali gli scippi, anziani e bambini, temi molto cari alla conduttrice così come la violenza sulle donne. Lei e il suo team sono già a lavoro per confezionare la puntata ma per vederla dovremo attendere poco dopo le 17.00.

