QUINTA COLONNA / Anticipazioni: vitalizi e sicurezza i probabili temi della puntata di oggi 3 aprile

Quinta Colonna

QUINTA COLONNA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 APRILE 2017: VITALIZI E SICUREZZA – Questa sera, su Rete 4, andrà in onda una nuova puntata di Quinta colonna, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Paolo Del Debbio. Tra i possibili temi della puntata di oggi c’è anche quella della sicurezza. Dopo il tragico omicidio del giovane Emanuele Morganti, il tema sicurezza torna d’attualità. I cittadini si sentono sempre più in pericolo e chiedono risposte dalla politica. Paolo Del Debbio porterà così alla luce i problemi della sicurezza, diventata sempre più una priorità. Aumentano, infatti, i furti nelle abitazioni con il 98% dei casi che resta impunito. Aumentano anche le rapine per strada e i pericoli per la popolazione che, dopo l’omicidio del giovane Emanuele, chiedono risposte immediate. Tra i temi centrali della puntata di Quinta colonna in onda questa sera non mancheranno anche quelli politici.

QUINTA COLONNA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 APRILE: VITALIZI E SICUREZZA – Al centro della puntata di Quinta colonna, in onda questa sera su Rate 4, potrebbero esserci anche i vitalizi dopo il caos che si è scatenato a Montecitorio e che ha coinvolto i deputati grillini. Potrebbe parlarsi, inoltre, anche delle primarie del Partito Democratico con l’ex Premier Matteo Renzi che resta il favorito per la vittoria. Attualità e politica, dunque, nella nuova puntata di Quinta Colonna che, come sempre, mette al centro di tutto i cittadini che, in un periodo drammatico dal punto di vista economico, continuano a chiedere risposte alla politica italiana.

© Riproduzione Riservata.