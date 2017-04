RISSA IN DIRETTA A DOMENICA LIVE/ Video, lo scontro e cosa è successo fuori onda durante la pubblicità

Rissa in diretta a Domenica Live

RISSA IN DIRETTA A DOMENICA LIVE: QUELLO CHE NON AVETE VISTO FUORI ONDA, LA VERSIONE DI FILIPPO FACCI - Ma cosa è successo in diretta negli studi di Domenica Live ieri pomeriggio? Il momento di alto trash rimarrà tra i picchi di ogni tempo delle risse televisive, con la padrona di casa Barbara D’Urso non propriamente contenta di questo fatto: nasce tutto da una affermazione di Ilona Staller che difende il figlio 24enne in studio Ludwig Koons spiegando come «prendo duemila euro netti al mese di vitalizio e con questi soldi mantengo mio figlio, ma non ho detto che percepisco una cifra enorme. In Parlamento guadagnano di più». Dopo le parole di Cicciolina parte l’intera lotta e polemica tra il giornalista Filippo Facci che attacca Staller e figlio ricordando come parlare in questi termini è alquanto scandaloso. a quel punto però dal pubblico prende parola Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina che inizia ad attacca Facci: «Giacca da Fantozzi. Bassino deve stare, lei che è già bassino, lei non è nessuno per fare delle domande a quel ragazzo perché non è un processo inquisitorio». A quel punto Facci perde le staffe, si avvicina all’uomo nel pubblico e vengono quasi alle mani. Anzi, ci vengono eccome ma durante la pubblicità lanciata in extremis da una sconvolta Barbara D’Urso. Ecco, ma poi cos’è successo veramente lo spiega lo stesso Facci intervistato da Libero: «Mi sono trovato in una situazione surreale, non potevo crederci. La discussione era assurda. Poi spunta questo figuro, sedicente avvocato. Mi insulta, io gli metto le mani in faccia. Ho sbagliato», ammette il giornalista spesso commentatore di Domenica Live e Pomeriggio 5. «Gli volevo solo fare capire che mi ero messo al suo livello. E che aveva trovato da- vanti a se la situazione sbagliata». Non solo, mentre Facci ha abbandonata subito gli studi della trasmissione Mediaset, in un altro stacco pubblicitario Luca Di Carlo si risiede sulle sedie degli ospiti e ci vuole la security per farlo allontanare di forza dallo studio. Eppure, non è tutto….

RISSA IN DIRETTA A DOMENICA LIVE: GLI INSULTI FUORI ONDA DI LUDWIG KOONS A KARINA CASCELLA - Una lite nella lite: ieri in diretta a Domenica Live non è stata solo la sagra degli insulti e degli schiaffi tra Filippo Facci e l’avvocato di Ilona Staller, Luca Di Carlo: nello stesso tema e nato dalle medesime premesse, anche la “sfida” trash fra il figlio di Cicciolina, Ludwig Koons e l’opinionista Karina Cascella hanno fatto vivere momenti di tensioni fuorionda. Mentre era ancora davanti alle telecamere, la Cascella ha attaccato il ragazzo dicendogli «sei miliardario e ti lamenti. Ma vergognati che a 24anni di fai ancora mantenere da tua madre». Il ragazzo non la prende bene e inizia a scattare in piedi gridando come «Mia mamma non ha detto queste cose, i giornalisti dicono tante balle». Poi però la sfida viene interrotta dal ring Facci-Di Carlo e dunque continua durante la pubblicità: come racconta il retroscena di Alessandra Menzani per Libero, pare che Koons abbia detto senza pudore «t…a e c…. maledetta» alla Cascella rimasta sotto choc e quasi in lacrime anche alla ripresa della trasmissione. In diretta infatti la D’Urso aveva cercato di far capire che erano successe non solo gesti forti ma anche parole irripetibili che «non dovevano mai più accadere qui dentro», ha tuonato la padrona di casa. Insomma, un tranquillo pomeriggio di “paura” dal forte sapore trash…

© Riproduzione Riservata.