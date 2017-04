Report/ Anticipazioni e servizi 3 aprile: Coca Cola, bonus docenti e Biberon tossici

report

REPORT, ANTICIPAZIONI DEL 3 APRILE 2017: COCA COLA, BONUS DOCENTI E BIBERON "TOSSICI" - Ritorna Report nella prima serata di oggi, lunedì 3 aprile 2017, con il suo secondo appuntamento. Sigfrido Ranucci prosgue l'eredità di Milena Gabanelli concentrandosi su diverse tematiche d'attualità, che spazieranno dalle curiosità fino ai possibili veleni che assumiamo nella vita di tutti i giorni. Al centro di questa nuova puntata, infatti, l'analisi della Coca Cola, una vera e propria divinità del commercio: come ha conquistato il primo podio dei Top Seller? Il programma di Rai 3 analizzerà tutte le strategie di mercato che hanno permesso al brand Coca Cola di mantenere il primato di vendita per oltre 130 anni. Focus anche sull'analisi della ricetta: Report ha infatti richiesto l'analisi della bevanda. Che cosa sarà emerso?

REPORT, ANTICIPAZIONI DEL 3 APRILE 2017: COCA COLA, BONUS DOCENTI E BIBERON "TOSSICI" - Report volerà fino alla sede di Atlanta, dove la famosa formula magica, l'ingrediente segreto, viene custodito da decenni in una cassaforte. Claudia Di Pasquale analizzerà diversi aspetti nella sua inchiesta Dio Coca Cola, analizzando anche il contrasto fra il colosso delle bevande gassate e le autorità, che vorrebbero un minor apporto di zucchero nella ricetta. Report si interesserà anche dell'ossido di etilene presente nei biberon, un gas considerato tossico dall'OMS, grazie all'approfondimento di Emanuele Bellano, dal titolo Biberon a tutto gas. Uno dei principali oggetti di uso comune, che tuttavia pongono diversi dubbi sui biberon utilizzati in ospedale. Risale infatti a più di un anno fa la raccomandazione del Ministero della Salute di utilizzare gli apparati ospedalieri solo in casi eccezionali, una comunicazione che non ha raggiunto le Asl italiane. Antonella Cignarale e le telecamere di Report ci parleranno anche di Presenze Ingiustificate, un'inchiesta che punterà i riflettori sul bonus di 108 milioni di euro previsto da Mef e Miur e destinato ai docenti che si sono visti bloccare gli scatti stipendiali nell'arco di tempo che va dal 2011 al 2015. Quali sono i criteri per stabilire chi dovrà beneficiarne?

