Russell Crowe/ Da Watare Divin ai chili di troppo sfoggiati al parco: ecco come è cambiato il Gladiatore

Russell Crowe ingrassato

RUSSELL CROWE OBESO? ADDIO AI MUSCOLI DEL GLADIATORE PER L'ATTORE QUESTA SERA IN ONDA SU CANALE 5 - Serata imperdibile quella di questa sera su Canale 5 dove Russel Crowe sarà dietro e avanti la macchina da presa per The Water Diviner. Il figlio è in onda oggi, 3 aprile, sulla rete ammiraglia Mediaset ed è il primo lavoro che ha visto Crowe anche dietro la macchina da presa nel 2014. La fine della prima Guerra Mondiale, una storia di ricerca famigliare e una vicenda nota come il massacro di giovani soldati australiani, questi sono le caratteristiche della pellicola in onda questa sera. Uno sguardo intenso e importante che ci porta dietro le trincee e nel doloro che molte famiglie hanno provato e provano ancora. Il tutto firmato da Russell Crowe, Il Gladiatore per eccellezza, che di quel suo fisico marmoreo adesso sfoggia poco o niente. Proprio in questi giorni l'attore è stato avvistato al parco non sono con canotta e pantaloncini al ginocchio, capaci di rendere meno sexy anche lui, ma con qualche chilo in più soprattutto sull'addome. A quanto pare la tartaruga sfoggiata nel famoso colossal non esiste più e sembra che questa volta non sia per via di un film, come spesso succede per gli attori. Lo stesso Russell Crow è finito nel mirino del presentatore televisivo Howard Stern che lo ha invitato a fare quello che i personaggi pubblici sono tenuti a fare "tenersi in forma". Crowe non si è tirato indietro e ha subito risposto: “Io posso sollevare il giovane Howard… lui non può dire lo stesso”. Lo rivedremo ancora come un tempo?

