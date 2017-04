STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: The water diviner, Quinta colonna (lunedì, 3 aprile 2017)

Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 3 APRILE 2017 - Il palinsesto Mediaset per la prima serata di lunedì 3 aprile si presenta ricco di pellicole cinematografiche estremamente variegate tra loro. Non mancheranno film comici, drammatici e d'azione. Spazio anche a programmi d'attulità e d'intrattenimento. Tra le trasmissioni più attese della serata c'è senza dubbio il film Il ricco, il povero e il maggiordomo.

Si parte su Canale 5 con il film drammatico dal titolo The water diviner. Joshua Connor, un agricoltore australiano, si reca in Turchia per cercare i suoi tre figli dati per dispersi in battaglia, in Turchia. Grazie alll'aiuto di Ayshe e di un ufficiale turco, Joshua attraverserà il Paese in lungo ed in largo con la speranza di ritrovare i suoi figli. A seguire verrà trasmesso un nuovi episodio della sere tv comica Amore pensaci tu con Emilio Solfrizzi e Filippo Nigro. Nell'unidicesimo episodio della serie diretta da Vincenzo Terracciano, Jacopo si troverà costretto a lottare con il conto in banca in rosso ed il tentativo di recuperare al più presto la considerazione dei gemelli. Su Italia 1 ancora cinema con il film di Aldo, Giovanni e Giacomo dal titolo Il ricco, il povero e il maggiordomo. Aldo, un venditore ambulante, viene investito da Giovanni, a bordo di una Maserati. Giovanni è il maggiordomo di Giacomo, un ricco uomo d'affari. Il destino farà incrociare inesorabilmente le loro esistenze. In seconda serata andrà in onda Emigratis 2, la seconda serie del programma che vede protagonisti il duo comico composto da Pio ed Amedeo, alla ricerca di vip durante i loro viaggi in giro per il mondo. Rete 4 propone una nuova puntata di Quarto Grado, la trasmissione d'approfondimento sui principali temi di attualità. A seguire verrà trasmesso un nuovo episodio di Terra, la rubrica d'attualità condotta da Toni Capuozzo.

Tempo di risate su La5 con il film 5 appuntamento per farla innamorare, diretto da Nia Vardalos. Genevieve è una giovane fioraia single convinta che trascorrerà la sua intera esistenza in solitudine e senza una persona al suo fianco. L'incontro con Greg sconvolgerà interamente i suoi piani. Su Mediaset Extra spazio ad una nuova puntata del programma d'intrattenimento di maggior successo delle reti Mediaset, Le iene show. Su Iris andrà in onda il film Zero dark thirty con Jessica Chastain, Jason Clarke e Chris Patt. La pellicola narra le vicende relative alla cattura di Osama Bin Laden nel 2011. Italia 2 dedica la prima serata a tre nuovi episodi della nona stagione di Big Bang Theory, la serie tv comica che racconta le avventure di un gruppo di nerd e scienziati americani. Per gli amanti delle storia poliziesche, su Top Crime, verranno trasmessi due nuovi episodi di Major Crimes II. Infine su Boing dalle 21.10 andrà in onda uno nuovo episodio del cartone animato dal titolo Io sono Franky R.

PROGRAMMAZIONE MEDIASET DI STASERA -

Canale 5

ore 21.15 The water diviner, film drammatico

Ore 23.45 Amore pensaci tu, serie tv commedia

Italia 1

ore 21.10 Il ricco, il povero ed il maggiordomo, film comico

Ore 23.20 Emigratis 2, programma d'intrattenimento

Rete 4

ore 21.10 Quinta colonna, dibattito su temi d'attualità

Ore 00.30 Terra, rubrica d'attualità

La5

ore 21.10 5 appuntamenti per farla innamorare, film comico

Mediaset Extra

ore 21.15 Le iene show, programma d'intrattenimento

Iris

ore 21.00 Zero dark thirty, film d'azione

Italia 2

ore 21.10 Big bang tehory IX, serie tv comica

Top Crime

ore 21.10 Major Crime II, serie tv poliziesca

© Riproduzione Riservata.