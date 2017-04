STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il Commissario Montalbano e Hawaii five (lunedì, 3 aprile 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 3 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 3 aprile 2017, l'offerta proposta dai canali Rai regalerà ai telespettatori della televisione pubblica una grande varietà di programmi che spazia dalla fiction d'autore con una replica de Il Commissario Montalbano ai programmi di inchieste come Report, su Rai Tre e Michele Santoro, in seconda serata, sul secondo canale. Spazio però anche a fiction, film e programmi di approfondimento su cultura, spettacolo e politica. Dovrebbe essere scontata, dal punto di vista degli ascolti tv la vittoria della replica del Commissario Montalbano. L'ultimo episodio, di lunedì 27 marzo, ha vinto a mani basse la sfida degli ascolti tv sia interna che rispetto alla concorrenza, conquistando 8 milioni di telespettatori con il 32 per cento di share. Numeri che testimoniano come la Rai, più di ogni altra rete, abbia trovato il programma perfetto, grazie anche ad un cast d'eccezione, guidato dal carismatico Luca Zingaretti. Ma passiamo adesso al dettaglio della programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno, sarà proposta la replica dell'episodio Le ali della sfinge. Il Commissario Montalbano torna dunque ad occupare lo spazio del prime time del lunedì con una nuova storia già raccontata in passato ma che come dimostrano i dati degli ascolti conquistati nell'ultimo mese, risulta essere sempre molto apprezzata dal pubblico a casa. Le ali della sfinge è un romanzo dello scrittore Andrea Camilleri, pubblicato nell'anno 2006. Al centro delle indagini di Montalbano la morte di una giovane ragazza, inserita all'interno della comunità 'La buona volontà'. Rai Due propone l'appuntamento in prima serata con due nuovi episodi del telefilm Hawaii Five, intitolati 'Trattieni il respiro e Buon San Valentino, il telefilm sta ottenendo un discreto successo di pubblico, come confermano i dati auditel registrati di recente. Su Rai Tre in prime time torna l'appuntamento con la nuova stagione di Report, che da poche settimane ha sostituito nel palinsesto del lunedì sera Presadiretta, il programma di approfondimento sui temi dell'attualità condotto dal giornalista Roberto Iacona. Ascolti fin qui più che discreti per Report nonostante il cambio alla conduzione. Dopo l'addio a Milena Gabanelli infatti, il timone della trasmissione è passato a Sigfrido Ranucci, che ha ottenuto buoni feedback da parte del pubblico da casa. Passando alle altre reti invece scopriamo che su Rai 4 vanno in onda due episodi della quarta stagione della serie tv Vikings, il nono e il decimo per l'esattezza. Su Rai 5 appuntamento con la cultura con la messa in onda dello spettacolo teatrale Statue Unite nella città di Napoli. Infine, su Rai Movie e Rai Premium saranno trasmessi due film, Gli implacabili (pellicola western del 1955) e Chi vuole mia figlia (film drammatico del 2012 del regista Michael Feifer.

