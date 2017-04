STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Walking Dead e NCIS (lunedì, 3 aprile 2017)

programmi tv sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 3 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 3 aprile 2017, la piattaforma satellitare di Sky ha preparato un palinsesto molto ricco per i suoi abbonati, intaffi, prevede tante prime tv per quando riguarda le serie tv, e non manca la vasta scelta tra talent show e film che come sempre i canali dedicati al cinema sono ben forniti per garantire il massimo della qualità per tutti i telespettatori. Su Fox Life potrete trovare le attesissime nuove puntate della tredicesima stagione di Grey's Anatomy, per chi possiede il pacchetto Sky Cinema, invece, sono disponibili tantissimi film di vario genere. Ma scopriamo insieme nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Fox ci presenterà due finali di stagione, alle 21 andrà in onda la sedicesima, e ultima, puntata della settima stagione di The Walking Dead. L'episodio andrà in contemporanea con gli Stati Uniti. Alle 21.50, invece, andrà in onda l'ottava puntata della prima stagione di Legion, la serie ispirata alla graphic novel dell'universo X-Men. Su Fox Crime andranno in onda, alle 21.05 in prima visione Sky, due episodi della tredicesima stagione di NCIS. La serie racconta le indagini della squadra speciale NCIS, che hanno come protagonisti i crimini che coinvolgono la US Navy e i Marines. Su Sky Atlantic, alle 21.15, andrà in onda in prima Tv il settimo episodio della seconda stagione di Billions. A seguire, sempre in prima tv, i primi due episodi della quarta stagione di House of Lies. Anche la serata di Fox Life sarà all'insegna delle prime tv, alle 21 andrà in onda un nuovo episodio della tredicesima stagione di Grey's Anatomy. Alle 22 invece, andrà in onda il sedicesimo episodio della prima stagione di This is Us, la serie con protagonista Milo Ventimiglia. Su Sky Uno, alle 21.20, verrà trasmessa la replica della sesta puntata di Italia's Got Talent. Alla conduzione Lodovica Comello e la giuria composta da Claudio Bisio, Frank Matano, Nina Zilli e Luciana Littizzetto. Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, appuntamento con The Divergent Series: Allegiant, il terzo capitolo tratto dai romanzi di Veronica Roth. Sky Cinema Hits, viste le recenti premiazioni, per un periodo determinato cambia il nome in Sky Cinema David di Donatello. Nella serata di oggi, lunedì 3 aprile a partire dalle 21.15, andrà in onda Le regole del caos. Su Sky Cinema Family, invece alle 21, viene trasmesso il film del 2011 Vicky e il tesoro degli dei. Sky Cinema Passion, a partire dalle 21 propone il film tratto dal bestseller di John Boyne, Il bambino con il pigiama a righe. Per concludere su Sky Cinema Max, alle 21, andrà in onda il primo disaster movie scandinavo The Wave.

© Riproduzione Riservata.