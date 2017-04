Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: È AMORE CON ELENA D’AMARIO? LEI SVELA LA VERITÀ (OGGI, 3 APRILE 2017) - Nei mesi scorsi erano circolate insistenti voci sul fatto che ci fosse del tenero tra Elena D’Amario e Stefano De Martino. L’ex ballerina di Amici e attuale prima ballerina della Parsons Dance Company di New York ha messo fine al gossip rivelando la sua verità al settimanale Confidenze: “Circolano voci su me e Stefano De Martino, lo so. Gli voglio bene, lo stimo ma non potrei pensare a lui come a un fidanzato. Anche perché ha una situazione familiare complicata”. La D’Amario però non ha escluso niente per quanto riguarda quello che in futuro potrebbe sbocciare tra i due: “In futuro? Chissà. Per ora tra noi c’è grande affetto e una bellissima amicizia”. Elena ha espresso anche tutta la sua gioia per la “rinascita” di Stefano dopo la fine del matrimonio con Belen: ““È stato a lungo il signor Rodriguez. Ora è in un momento di rinascita, di crescita personale e professionale, riscatto artistico. Io non posso che essere felice per lui. È un uomo sensibile”. La ballerina sembra insomma aver lasciato aperta la porta a una possibile storia d’amore con Stefano e il fatto che faccia riferimento alla situazione sentimentale “complicata” di lui alludendo anche a come essere sposato con Belen avesse relegato Stefano al ruolo di principe consorte, potrebbe far pensare ai più maliziosi che sia solo una questione di tempo prima che i due annuncino al mondo di essere innamorati.

