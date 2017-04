Striscia La Notizia / Anticipazioni puntata 3 aprile: tapiro per Belen Rodriguez e Andrea Iannone, ecco perchè

Belen Iannone e Steffelli (da Striscia La Notizia)

Striscia La Notizia, anticipazioni puntata 3 aprile: tapito d'oro per Belen Rodriguez e Andrea Iannone - Puntata ricca di sorprese quella di Striscia La Notizia in onda questa sera, 3 aprile, su Canale 5. Valerio Staffelli consegna un nuovo Tapiro d'oro alla coppia più chiacchierata del momento (e non solo): Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La coppia è da poco tornata dal Qatar dove ha avuto luogo una nuova gara del Motomondiale, e qui il pilota è stato seguito proprio dalla compagna e showgirl che ha fatto da "ombrellina". Purtroppo la gara non è andata per il meglio e Iannone è infatti caduto poco dopo, abbandonando la competizione. Durante la permanenza in Qatar, Belen e Iannone sono stati anche paparazzati in pose molto sensuali in piscina, scatti che hanno portato Staffelli a decidere di donare loro un nuovo Tapiro. Questa piacevole "distrazione" non avrebbe fatto bene al pilota che tuttavia risponde alle accuse, ricordando che lo scorso 14 agosto Belen l'ha seguito e lui ha vinto il Gp d'Austria. L'ultima dimostrazione, secondo Iannone, sarà però la prossima gara in Argentina, dove Belen tuttavia non potrà seguirlo in quanto impegnata in Italia con i festeggiamenti del compleanno del piccolo Santiago.

Striscia La Notizia, anticipazioni puntata 3 aprile: non solo Belen! Torna Militello con "Striscia lo striscione" e non solo - Non sarà tutto, in quanto Belen Rodriguez si troverà anche a dover rispondere alle accuse lanciate da un cuoco del suo ristorante, il Ricci di Milano, che ha denunciato in un servisto su Report le condizioni di lavoro imposte nel ristorante. "Il Ricci aveva già smentito subito dopo la messa in onda del servizio" ha però tagliato corto Belen, svelando che gli avvocati sono già al lavoro sul caso. Quello di Staffelli non sarà tuttavia l'unico servizio interessante di questa nuova puntata di Striscia la Notizia: Ficarra e Picone approfondiranno temi di attualità e problemi cittadini con gli immancabili Luca Abete, Max Laudadio e Rajae Bezzaz, fino ad arrivare al nuovo servizio di Cristiano Militello, che ci presenterà gli striscioni più simpatici dell'ultima giornata di serie A e non solo.

