THE WATER DIVINER/ Su Canale 5 il film con Russell Crowe (oggi, 3 aprile 2017)

THE WATER DIVINER, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 3 APRILE 2017: IL CAST - The water diviner, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 3 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di produzione australiana datata 2014 e prodotta dalla Fear of God Films unitamente alla Hopscotch Features. Il film ha la particolarità di essere l'esordio nella direzione di Russell Crowe attore che detiene altresì il ruolo di protagonista principale. Del cast di attori fanno parte anche la brava Olga Kurylenko che interpreta Ayshe, e il piccolo Dylan Georgiades nel ruolo di Orhan. La pellicola che si basa sull'omonimo libro scritto da Andrew Anastasios e Meghan Wilson-Anastasios è da ascrivere al genere drammatico, in esso ben presenti i riferimenti ad episodi bellici del passato. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE WATER DIVINER, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 3 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia si basa sulla ricerca messa in opera da un contadino australiano dei suoi tre figli. L'agricoltore interpretato da Russell Crowe risponde al nome di Joshua Connor, egli immediatamente dopo la fine della prima guerra mondiale parte dal suo paese d'origine per arrivare in Anatolia. Joshua ha infatti promesso a sua moglie prima che quest'ultima morisse di rintracciare i corpi dei figli, presumibilmente morti combattendo in Europa la grande guerra. La ricerca si rivela però ostica in quanto l'australiano non riesce a trovare ne indizi, ne tanto meno persone disposte ad aiutarlo. La grande caparbietà dell'uomo unita alla voglia di ottemperare alla promessa fatta sul letto di morte alla moglie, portano l'uomo ad ottenere l'aiuto del piccolo piccolo Orhan e di sua madre Ayshe. Entrambi cercano capendo la tortura interiore dell'uomo di trovare qualche contatto locale, cosa che avviene quando Joshua riesce ad agganciare un ufficiale dell'esercito turco, e ad ottenere da quest'ultimo alcune informazioni. Dal soldato l'australiano non solo avrà indicazioni sugli ultimi giorni dei figli, ma ottiene anche la quasi certezza che uno di essi non è morto in guerra, la trama da questo momento porterà lo spettatore verso un finale drammatico in cui il padre cercherà di capire il perché il primogenito alla fine della guerra non ha dato più sue notizie alla famiglia d'origine.

