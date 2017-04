The Walking Dead 7/ Anticipazioni puntata 3 aprile 2017: chi tradirà Rick?

The Walking Dead 7, in prima Tv assoluta su Fox

THE WALKING DEAD 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 APRILE 2017, EPISODIO 15 "IL PRIMO GIORNO DEL RESTO DELLA TUA VITA" - Siamo ormai arrivati nel finale di stagione di The Walking Dead 7, un momento che i fan hanno atteso, ma anche cercato di rimandare. Da una parte il ritmo lento di questa settima stagione, dilatato fino ad analizzare minuti e secondi, ha comportato un'inversione di rotta nella serie. Dall'altra invece si attende solo che la grande guerra contro Negan abbia inizio, ma il season finale promette di stravolgere ancora una volta la vita dei nostri. Almeno sotto alcuni punti di vista. Abbiamo visto Sasha organizzare un piano per uscire da quella situazione spinosa, ma avrà di nuovo modo di parlare con Negan. Il Bad Boy inoltre è stato avvisato da qualcuno del piano che vuole mettere in atto Rick. Chi sarà il traditore? Le ipotesi maggiori sembrano puntare verso Eugene, ma è anche vero che l'ingegnere non conosce le intenzioni dei vecchi amici. Rimane Sasha, ma a che pro? Per lei, la serie Tv prevede un destino ben peggiore che il ruolo di spia. Ed è inutile pensare a Gregory, che di certo non è così coraggioso. L'unica certezza che rimane, fra alcuni punti ancora da chiarire su Gabriel, è che qualcuno tradirà Rick. Eccome se lo tradirà.

THE WALKING DEAD 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, 3 aprile 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Walking Dead 7, in prima Tv assoluta. Sarà il 16°, dal titolo "Il primo giorno del resto della tua vita". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo rimasti la scorsa settimana: Sasha (Sonequa Martin-Green) si trova ormai in una delle celle del Santuario, sotto il controllo di David (Martinez), che non manca di farle delle avance. Le propone infatti di avere dell'acqua in cambio di attenzioni particolari, ma Sasha lo colpisce. Negan (Jeffrey Dean Morgan) interviene qualche istante più tardi e dopo aver sottolineato a David che il suo comportamento è inaccettabile, trapassa il suo collo con il pugnale. Il Bad Boy chiede poi a Sasha se abbia fatto l'incursione al Santuario per conto di Rick (Andrew Lincoln), ma con grande sorpresa, le consegna il pugnale. Dopo averle illustrato le diverse possibilità, le consiglia di usare l'arma per impedire che David diventi uno stupratore-zombie e le propone di lavorare al suo fianco. Molte ore dopo, Eugene (Josh McDermitt) si presenta nella cella dell'amica, a cui confida i propri tormenti riguardo a tutto quello che è successo, ma Sasha lo allontana. Intanto, Gregory (Xander Berkeley) chiede a Maggie (Lauren Cohan) come mai si trovi ancora ad Hilltop, visto che Carson (R. Keith Harris) è al Santuario, e le chiede di fare un fronte unito. Le dichiara il proprio dispiacere per quanto successo fra loro e Maggie sembra valutare le sue parole. Dopo avergli chiesto di fare da guardia, per permetterle di finirre il lavoro, Gregory inizia a pensare alla possibilità di pugnalarla. Mentre i due vengono attaccati da un paio di Walkers, Tara (Alanna Masterson) si presenta ad OceanSide e prende in ostaggio Natania (Deborah May) e Cyndie (Sydney Park). Propone loro di combattere insieme, nella speranza che il suo gruppo non debbano prendere il controllo del posto con la forza. Come previsto, OceanSide viene attaccata qualche istante più tardi. Natania tuttavia cerca di ribaltare la situazione e prende in ostaggio Tara, chiedendo a Rick di battere in ritirata. Michonne (Danai Gurira) tiene la donna nel mirino del suo fucile, appostata nelle vicinanze. Le donne di OceanSide vorrebbero unirsi al gruppo di Rick, ma Natania crede che abbiano dimenticato cos'è successo in passato. Poco dopo, un'orda di zombie invade il perimetro, mentre Sasha parla di nuovo con Eugene e finge di essere disperata, in modo che l'ex amico le consegni un'arma con cui uccidersi. Tempo dopo, Eugene consegna a Sasha il veleno creato in precedenza, credendo che sia degna della sua fiducia e che sia sincera. Ritornati alla base, Rick e gli altri vengono informati della presenza di Dwight (Austin Amelio) in una delle celle. Il Savior rivela di volergli aiutare, ma l'ex Sceriffo, dopo aver impedito a Daryl (Norman Reedus) di attaccarlo, gli impone di mettersi in ginocchio.

© Riproduzione Riservata.