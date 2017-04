UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni puntata 3 aprile: Luca sulle tracce di Vittorio, gli farà del male?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 3 APRILE: VITTORIO E' IN PERICOLO! - Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 riprendendo le vicende di Luca, più che mai deciso a liberarsi di Vittorio una volta per tutte. Per questo il poliziotto non si farà scrupoli e, dopo avere scoperto dove si trova il giovane Del Bue, lascerà l'ospedale senza il permesso dei medici. Il suo obiettivo sarà quello di rincorrere Vittorio, mettendolo in guardia e costringendolo a tacere. E questa volta le cose potrebbero mettersi davvero molto male per il figlio di Guido! Mentre lui sarà in grave pericolo, tutta la famiglia sarà ancora preoccupatissima per le sue sorti, a partire dal padre che non sospetterà quanto la situazione sia pericolosa. Oltre a discutere del loro migliore amico, Rossella e Patrizio si troveranno ad affrontare una piccola crisi della loro relazione. Il senso di inferiorità dell'aspirante cuoco, infatti, lo farà temere di non essere all'altezza della sua fidanzata. Cominceranno i tempi bui anche per questa coppia? Altri inquilini di Palazzo Palladini avranno il loro bel da fare a superare senza problemi le novità degli ultimi tempi: Filippo comincerà ad apparire insofferente per la lontananza di Serena, sempre più succube dei desideri del padre.

